19 июля Государственная дума исключительно голосами «Единой России» приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

«За» проголосовали 328 депутатов «Единой России», «Против» — 104 депутата от других фракций, но был среди них и один из «Единой России» (Наталья Поклонская). Итоги голосования и поименный список депутатов можно посмотреть здесь.

При обсуждении повестки дня я пытался перенести рассмотрение законопроекта с формулировкой: «до определения официальной позиции президента России». При этом цитировал высказывание Владимира Путина от 27 сентября 2005 года: «Хочу обратить внимание, что я против увеличения сроков пенсионного возраста. Пока я президент такого решения принято не будет».

Вячеслав Володин поставил вопрос на голосование, но убрал из формулировки «до определения официальной позиции президента России», увидев в этом нарушение регламента.

Точно так же Государственная дума не поддержала мое предложение провести парламентские слушания в сентябре текущего года по повышению пенсионного возраста.

Единственное, что удалось сделать, так это получить обещание от министра труда Максима Топилина прислать в Государственную думу расчет рисков, связанных с принятием этого закона. В том числе касающихся вероятного увеличения количества инвалидов, увеличения выплат по больничным листам, расчеты по потенциальной безработице.

Хоть законопроект и принят в первом чтении, но на него может быть наложено вето. Все зависит от реакции граждан страны. Если «проглотим» очередную горькую пилюлю, то закон точно будет принят. Если же выступим единым фронтом, то у нас большие шансы отстоять свои права.

28 июля пройдет всероссийский митинг против повышения пенсионного возраста.

Отмечу, что накануне Государственная дума приняла закон об организации оффшорных зон в Калининградской области и на Дальнем Востоке (о. Русский). Так что каждому свое…

Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии.

Оригинал