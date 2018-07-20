Тополиный бунт

«Каждый июль, когда город утопает в тополином пухе, я сталкиваюсь с огромной проблемой, как и многие аллергики. Жизнь становится невыносимой! К тому же пух все время поджигают подростки! Нельзя ли высаживать какие-то другие деревья в городе, а эти наконец-то убрать? Думаю, многие меня бы поддержали», — с таким вопросом в редакцию siapress.ru обратилась сургутянка по имени Татьяна.

Любопытно, что она не одинока в своих чаяниях: недавно в одной из сургутских групп в соцсети «Вконтакте» появилась петиция о запрете высадки тополей в населенных пунктах. На данный момент собрала уже более 1000 подписей.

Один из больших минусов растения то, что его древесина быстро поддается гниению. «Сильный ветер легко ломает ветки и стволы, которые падают на линии электропередач, проезжую часть и создают тем самым угрозу жизни пешеходам и водителям», — говорится в петиции.

Почему именно тополь выбрали для озеленения России? Все дело в том, что дерево быстро растет, выдерживает сильные морозы и вырабатывает кислород в больших количествах.

Но страдающим от аллергии последствия тополиного цветения и вовсе могут грозить остановкой дыхания. Врач аллерголог-иммунолог Сургутской ОКБ Елена Дудина рассказала корреспонденту siapress.ru, что сам по себе пух не вызывает аллергической реакции. Причина в пыльце других растений, которая собирается на невесомых волокнах, куда попадают в том числе уличная пыль и клещи пыли.

«Благодаря своей легкости, пушинки «доставляют» смесь сильных аллергенов в любые даже самые укромные места: квартиры, офисы, магазины, — поясняет врач. — Вездесущий пух прилипает к коже, попадает в глаза, нос, рот. Тополиный пух раздражает слизистую оболочку даже здоровых людей, доставляя человеку множество неудобств и неприятных ощущений. У людей, страдающих поллинозом, склонных к развитию аллергических реакций, начинается сплошное мучение, нередко не только на улице, но и дома».

Справка: Поллиноз — это сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений, злаковых и сорных трав. Его симптомы проявляются в заложенности носа, чихании, зуде век, слезотечении, покраснении глаз, одышке, удушье и кожных высыпаниях.

Эксперт отмечает, что дерево приносит больше вреда, чем пользы для горожан, несмотря на свою неприхотливость. По ее словам, замена тополей более подходящими для города деревьями вполне оправдана.

Сейчас единственным способом избавиться от «летнего снега» является обрезка тополиных ветвей. Но стриженые тополя выглядят не эстетично. Впрочем, во многих районах города процедура часто игнорируется.

Считалось, что тополя в городах – временная мера для быстрого озеленения, и что годы спустя будет необходимо заменить деревья на более подходящие. К сожалению, до сих пор этого так и не произошло.

Заместитель руководителя службы по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Алексей Ковалевский рассказал, что, если горожан действительно возмущает этот вопрос, они могут собрать подписи и начать обсуждения с органами местной власти. Также он заметил, что все высадки производятся согласно градостроительному плану.