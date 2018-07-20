​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома

В редакцию siapress.ru написала сургутянка Татьяна, которая стала жертвой мошенников: «На меня оформили пять фирм в Москве. Я обратилась в полицию и налоговую, где мне сказали, что я не единственная пострадавшая. Стражи правопорядка отказались заводить уголовное дело».

По словам девушки, пока есть только факт записи компаний на ее имя. Но может быть и так, что с помощью полученных данных на нее оформили кредиты.

В ИФНС по Сургуту нам не ответили, сколько людей в городе пострадало от действий мошенников и откуда, по их мнению, произошла утечка данных. В сургутском УМВД пообещали предоставить статистику по количеству обратившихся в полицию граждан, заявляющих, что на них незаконно были оформлены компании. Мы опубликуем ее по мере получения.

СИА-ПРЕСС решил разобраться, как поступить человеку, который узнал, что он стал бизнесменом без своего ведома.

Как проверить?

Самый простой способ — через интернет. Необходимо просто вбить в любой поисковик свои ФИО. В случае, если на ваше имя открыта какая-либо организация, в сети отобразится этот факт. Можно зайти и на конкретные сайты, типа rusprofile.ru, zachestnyibiznes.ru или SBIS.ru.

Второй способ, который корреспонденту сообщила ИФНС по Сургуту, — через официальный запрос в налоговый орган по месту регистрации. Также информацию можно узнать в Едином регистрационном центре на базе Налоговой Сургутского района.

Что делать?

Написать заявление о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ, придя в ИФНС с паспортом. Документ можно отправить обычной почтой, но для этого нужно будет заверить его у нотариуса. И по электронке, тогда заявление должно быть подписано электронной подписью. Для второго и третьего варианта нужно будет скачать спецформу заявления № Р34001. После этого регистрирующий орган внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений в срок не более чем пять рабочих дней после получения заявления. Написать в ИФНС заявление на установление ограничения на совершение регистрационных операций со своими данными. Написать заявление в полицию и добиться возбуждения уголовного дела. Возможно, придется нанять адвоката, который поможет в процессе. Написать заявление в банк, в котором открыт счет компании, оформленной на ваше имя. Документ нужно заверить нотариально.

Все эти действия помогут в случае, если процесс осложнится, например, при наличии полученного и невыплаченного кредита у компании, судебных разбирательств и так далее.

Важно

Эксперты «Т—Ж» советуют не называть себя «номинальным», «фиктивным» или «подставным» директором или лицом. «Юридический смысл этих слов совсем иной, нежели в обычной речи, и означает скорее причастность к противозаконной деятельности. Не стоит также самостоятельно обращаться в суд для прекращения регистрации «фирмы» от имени ее директора, как и выходить из ее участников, ликвидировать, заявлять о банкротстве», — пишет издание.