​Россия живет полной жизнью

Взрослым россиянам начали в два-три раза чаще ставить диагноз «ожирение». Уровень заболеваемости в 2016 году достиг пятилетнего максимума. Показатели прошлого года еще не подсчитаны, но в Роспотребнадзоре уверены, что они продолжили расти. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование с неутешительным заявлением: к 2045 году четвертая часть населения Земли будет страдать от ожирения.

Бариатрический хирург Сургутской окружной клинической больницы Александр Степанов рассказал корреспонденту siapress.ru о масштабах проблемы в округе, лечении и происхождении заболевания.

Ожирение, по словам врача, — это хроническая, генетически обусловленная и опасная для жизни болезнь, которая вызвана накоплением избыточного количества жира в организме. Оно приводит к серьезным медицинским, психологическим, социальным и экономическим последствиям, и нередко требует медицинского вмешательства.

«Данная проблема возникает в результате дисбаланса, когда поступление энергии в организм вместе с пищей превышает его энергетические расходы», — пояснил хирург. Как правило, развитию ожирения способствует малоподвижный образ жизни — гиподинамия, и высококалорийная пища.

Кроме этого причинами можно считать нарушение обмена веществ, связанное с гормональными нарушениями в организме, неправильное питание, наследственность, недосыпание, стресс, потребление некоторых лекарственных препаратов, гормональных контрацептивов, инсулина и стимуляторов секреции инсулина.

По мнению местного эксперта, избыточный вес для россиян — острая тема: официальная статистика ожирения в России уже насчитывает почти 25 процентов от общего населения страны. Югра не входит в список самых «полных» регионов, однако в последние годы тучных людей становится все больше и в нашем округе, отметил Степанов.

Существуют различные виды ожирения. Например, центральным называется избыток жировых отложений в районе живота. В народе его еще зовут «пивным животом». Это самый опасный вид заболевания, грозящий повышенным риском сердечных заболеваний, высоким давлением и сахарным диабетом.

Кстати, «пивной живот» не связан с употреблением пива.

Показателем для определения избыточного веса является индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле: масса тела (кг), деленная на рост (м) в квадрате.

Так, для девушки ростом 170 см (1,7 м) и весом 54 кг, ИМТ составит 18,69.

Существует классификация, предложенная международной группой по изучению ожирению IOTF:

* Недостаточная масса – ИМТ менее 18,5 кг/м2

* Нормальный диапазон – ИМТ 18,5 – 24,9 кг/м2

* Избыточная масса тела – ИМТ 25 – 29,9 кг/м2

* Ожирение – ИМТ 30 – 34,9 кг/м2

* Выраженное ожирение – ИМТ 35 – 39,9 кг/м2

* Морбидное ожирение – ИМТ 40,0 кг/м2 и более

* Сверхожирение – ИМТ 50,0 кг/м2 и более.

Основными способами лечения при избыточном весе и ожирении считаются диеты с повышенным содержанием клетчатки, витаминов и других биологически активных компонентов: злаки и цельнозерновые, овощи, фрукты, орехи, зелень. Также необходимо ограничить употребление легкоусваиваемых углеводов. «Сахар, сладости, выпечка, хлебобулочные и макаронные изделия из муки высших сортов должны уйти из ежедневного рациона», — говорит врач. Кроме того, важны регулярные физические упражнения.

Также хирург рассказал, что для успешного снижения веса он рекомендует рассчитать количество ежедневно потребляемых в пищу калорий. Далее необходимо постепенно снижать среднесуточное значение, пока оно не станет на 300—500 ккал ниже адекватной потребности энергии, составляющей 1 500—2 000 ккал.

Помимо традиционных методов применяется и психотерапевтическое лечение. Поведенческая терапия, используемая при лечении ожирения, нацелена на выработку самоконтроля, изменение отношения к питанию и связанных с ним привычек, на введение постепенно возрастающих физических нагрузок и формирование надёжной социальной поддержки.

Кстати, судя по исследованиям канадских ученых, психотерапия – чуть ли не самый действенный способ предотвратить рецидив избыточного веса.

«Однако на поздних стадиях заболевания, часто не обойтись без хирургического вмешательства», — отметил Александр Степанов.

Врач предупреждает, что ожирение приводит к высокому риску возникновения ряда заболеваний, в том числе сахарного диабета, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, онкологических заболеваний. Классификация ВОЗ гласит: при объеме талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин возрастает риск развития изменений кожи в виде растяжений, расширенных пор, так называемого «целлюлита».

Лучшей профилактикой ожирения, согласно мнению эксперта, является переход на здоровый рацион и регулярная физическая активность — 60 минут в день для детей и 150 минут в неделю для взрослых.