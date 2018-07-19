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​Сургутский краеведческий музей обзавелся новым экспонатом: он показывает, как бурили в эпоху неолита!

фото из архива Сургутского краеведческого музея
фото из архива Сургутского краеведческого музея

На днях в доме-музее им. Фармана Салманова установили новый эскпонат — сверлильный стан эпохи неолита. Объект был создан в рамках мероприятий, проводящихся в честь юбилейного года работы Сургутского краеведческого музея. Подробнее об экспонате siapress.ru рассказал младший научный сотрудник СКМ Эмиль Юськаев.

«Музей разработал проект под названием «Техника бурения». Одна из моделей проекта была изобретена и установлена нашими партнерами ООО «Сургутмебель», — пояснил специалист учреждения. — Речь о сверлильном стане эпохи неолита. Он предназначался для высверливания отверстий при изготовлении орудий труда и других изделий с помощью лучкового привода, который являлся самым примитивным способом бурения и отражает начало эволюции бурового дела. Стоит сказать, что этот полезный в бурении прием почти не используется в современной технике».

На территории комплекса также будут установлены две бурильные установки: ударно-канатного и ударно-штангового способов, изобретенных в Китае III-VI в. до н.э. Они использовались для добычи воды и соли.

Еще один макет будет выставлен на территории комплекса — это буровая роторная установка Леонардо да Винчи, изобретенная в 1500 году в эпоху Возрождения. Подобные станки были распространены в Европе, но применяются и сейчас.

Именно на территории мемориального комплекса, и в частности — в Сургуте, начались геологические поиски в Западной Сибири и открытие первых нефтяных и газовых месторождений. История геологии тесно связана с историей бурового дела.

Краеведческий музей в сотрудничестве с партнерами решили заострить внимание на этой важной исторической теме, установив первый макет.

Справка: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» состоялось в сентябре 2007 года в рамках празднования 50-летия высадки первого десанта геологоразведчиков на сургутскую землю. Центром всего комплекса является дом первооткрывателя сибирской нефти Фармана Курбановича Салманова, сохранившийся на своем историческом месте. В этом доме легендарный геолог проживал с 1957 по 1961 годы — в период, предшествующий эпохе открытия нефтяных фонтанов югорской земли.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 177, комментариев: 0


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