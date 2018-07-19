​Сургутская вокалистка Алёна Поль совместно с музыкантами ASK Trio отправятся в большой гастрольный тур по всей России

Известная сургутская исполнительница, участница шоу «Голос» и «Успех» Алёна Поль анонсировала масштабный гастрольный тур, в который она отправится вместе с друзьями и коллегами из джаз-бенда ASK Trio.

«Мы записали уже два тематических альбома, посвященных временам года в джазовых композициях — «Spring» и «Summer», а также сделали два совместных тура, благодаря нашему концертному директору Екатерине Шарко, — рассказала siapress.ru Алёна Поль. — На ноябрь 2019 года у нас действительно запланирован большой тур по городам России. За эти два года, мы, к примеру, ни разу не доехали до Москвы, надеюсь, что этот пробел мы восполним!»

Кроме того, в планах у музыкантов в течение 2018 и 2019 годов записать еще два альбома — «Winter» и «Autumn». Они завершат тетралогию «Seasons» (Времена года), которая и послужит основой для одноименной концертной программы коллектива.

По словам певицы, в данным момент они как раз трудятся над совместным авторским проектом с Александром Булатовым, контрабасистом ASK Trio. Программа тура будет состоять из лучших композиций четырех альбомов и авторских песен.

«Кстати, в организации этого тура, помимо Кати Шарко, нам помогает Ярослав Сартаков, с которым мы познакомились на концерте в Екатеринбурге», — отмечает Алёна Поль и добавляет, что «самая большая радость — это делиться с людьми своими музыкальными историями».

Подробнее о городах, которые собираются посетить музыканты, станет известно позже, однако уже сейчас можно сказать, что планы у квартета воодушевляющие.

Состав коллектива:

Алена ПОЛЬ (вокал)

Сергей ЧАШКИН (гитара)

Александр БУЛАТОВ (контрабас)

Кирилл КИРПИЧЕВ (ударные)