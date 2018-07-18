16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,9006   EUR  73,1345  

Есть ли место общественному мнению в вопросах повышения пенсионного возраста?

Обсуждение пенсионной реформы, пожалуй, самый главный сегодняшний тренд. При этом участники процесса используют разные формы изучения мнений. Противники пенсионной реформы, а это, в первую очередь, парламентские партии, профсоюзы и прочие недовольные, собирают подписи против законопроекта. Единая Россия, выступающая за повышение пенсионного возраста, проводит круглые столы.

Я же вспомнил еще об одном способе изучения общественного мнения, который, на мой взгляд, выглядит наиболее подходящим инструментом для решения таких вопросов. Кстати, подавляющее большинство представителей власти думают точно так же, именно поэтому в правительстве каждого субъекта РФ есть специальные структуры, обеспечивающее проведение социологических исследований на территориях. Исключением не является и правительство Югры, где существует отдел по работе с референтными группами. С начальником отдела Еленой Плехановой я и обсудил эту тему.

– Проводятся ли у нас социологические исследования, целью которых является выяснение отношения жителей Югры к повышению пенсионного возраста?

– Нет не проводятся.

– А планируется проводить?

– Видите ли, эта тема как бы всплыла неожиданно. Планом социологических исследований определены основные темы, которые проводятся в соответствии с постановлениями, распоряжениями. Распоряжений в этой части у нас не было ни от правительства, ни от губернатора.

– А, может быть, проводились исследования, которые не были специально посвящены этой теме, но из результатов которых можно было бы сделать нужные нам выводы?

– Нет, не проводились.

– То есть, в принципе, официальные лица ХМАО не могут опираться в своих выводах на общественное мнение по этому вопросу?

– Нет.

Не знаю, как у вас, но у меня после диалога возник вопрос следующего характера. В стране принимается реформа, меняющая жизнь (и есть все основания полагать, что не в лучшую сторону) десятков миллионов людей. Правительство и партия власти не устают повторять, что это должно быть взвешенное решение, что нужно учесть все мнения. Но при этом реформа проводится в условиях, когда у субъектов просто нет технической возможности не то, что качественно, а вообще хоть как-то провести необходимую социологическую работу.. Почему так происходит? Ума не приложу.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:19, просмотров: 352, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:33
Есть ли жизнь на Марсе – Карнавальная ночь.
Михаил Стариков
не нравится
Сегодня в 18:41
Отсоединить Москву от России, посмотрим как они будут процветать без нефти, газа, алмазов и продуктов питания ! Достали уже. На нашей оборонке подняли оклад на 5% и уменьшили премию на 15%. В результате доход упал на 12 %.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 18:59
Зачем лишний раз напрягаться и деньги тратить на опрос?
У других данные можно взять (или взяли) и отчитаться в Москву
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:10
Зачем вообще отчитываться в Москву, им все равно по барабану.
Сергей Б Михаил Стариков
не нравится
Сегодня в 19:12
Еще про инфляцию забыли.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Неудобная правда об останках

Неудобная правда об останках
Для Церкви и лично для патриарха Кирилла это была последняя возможность с достоинством выйти из того тупика, в который они себя загнали 20 лет назад, отказавшись эти останки признавать
Сергей Чапнин, бывший главный редактор «Журнала Московской патриархии»​ Сегодня в 21:50
83 0
Есть ли место общественному мнению в вопросах повышения пенсионного возраста?

Есть ли место общественному мнению в вопросах повышения пенсионного возраста?
У субъектов РФ нет технической возможности не то, что качественно, а вообще хоть как-то провести необходимую социологическую работу
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 17:19
351 5
​Пролетели на две недели

​Пролетели на две недели
Сургутское турагентство в самый последний момент оставляет своих клиентов без путевок
Анастасия Якупова Сегодня в 17:05
320 0
Однажды за «неправильную» песню меня забрали в отделение полиции // ФОТО, ВИДЕО

Однажды за «неправильную» песню меня забрали в отделение полиции // ФОТО, ВИДЕО
Сургутский музыкант Владислав Женжера рассказал о реакции горожан на уличных исполнителей, проблемах с правоохранительными органами и популярных песнях у местных слушателей.
Екатерина Дрокина Сегодня в 14:19
438 10
Статья дня. Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть

Статья дня. Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть
Есть ли выход из этой ситуации? Он довольно простой, но система не пойдёт на это
Александр Горный, блогер Сегодня в 11:01
27469 11
​Митинги против пенсионной реформы: в России, в Югре, в Сургуте // ОБЗОР

​Митинги против пенсионной реформы: в России, в Югре, в Сургуте // ОБЗОР
Владимир Куранян, Юлия Латипова Сегодня в 09:00
1050 1
​Сургутский врач выложила в соцсети фото из операционной

​Сургутский врач выложила в соцсети фото из операционной
Снимок был опубликован в Instagram без согласия пациента
Екатерина Дрокина, Лилия Сулейманова 17 июля в 15:39
1384 6
Вот повысим пенсионный возраст, и экономика вырастет. Уверены?

Вот повысим пенсионный возраст, и экономика вырастет. Уверены?
Логика у Минэкономразвития простая: больше людей останется работать – выше будет рост экономики
Игорь Николаев, экономист 17 июля в 15:29
1707 3
Поймал пиранью — съешь

Поймал пиранью — съешь

Заведующий сургутским Эколого-биологическим центром прокомментировал поимку экзотической рыбы в водоеме ГРЭС
Анастасия Якупова 17 июля в 14:33
839 0
​Сургутян приглашают поселиться в новом сердце города

​Сургутян приглашают поселиться в новом сердце города
Квартиру в 42 микрорайоне можно приобрести всего за 1,75 млн рублей
Полина Амирова 17 июля в 13:40
559 0
Роснефть – Юганскнефтегаз договаривается с Югрой о приемке земель после рекультивации

Роснефть – Юганскнефтегаз договаривается с Югрой о приемке земель после рекультивации
Прессу на совещание пускать передумали
Константин Шперлинг 17 июля в 12:30
404 0
«В Югре велоспорт не является приоритетным»

«В Югре велоспорт не является приоритетным»
Интервью с организатором сообщества «ВелоСреда» Алексеем Третьяковым 
Владимир Куранян 17 июля в 11:23
446 0
​Глава Сургута Вадим Шувалов проконтролировал ремонт дорог в городе // ФОТО

​Глава Сургута Вадим Шувалов проконтролировал ремонт дорог в городе // ФОТО
Владимир Куранян 17 июля в 10:24
414 1
Эдуард Исаков: «Наших футболистов тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча. И ничего не нашли»

Эдуард Исаков: «Наших футболистов тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча. И ничего не нашли»
В целом, конечно, были те, кто пытался как-то приуменьшить заслуги и нашей сборной, и нашего Чемпионата мира, но их было меньшинство
Яна Захарова 16 июля в 17:21
476 0
У приезжих не останется никаких гарантий, но интересы граждан России защищены

У приезжих не останется никаких гарантий, но интересы граждан России защищены
Председатели таджикской и азербайджанской диаспор Сургута рассказали СИА-ПРЕСС о том, как отразится на мигрантах новый закон, ужесточающий правила регистрации для них
Лилия Сулейманова 16 июля в 16:41
737 3
Усыпальница в Белом Яру

Усыпальница в Белом Яру
​В пункте по отлову массово убивают собак, возмущенные сургутяне поддержали петицию с требованием о запрете таких мер
Дарья Щеглова 16 июля в 15:09
623 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика