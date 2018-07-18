Есть ли место общественному мнению в вопросах повышения пенсионного возраста?

Обсуждение пенсионной реформы, пожалуй, самый главный сегодняшний тренд. При этом участники процесса используют разные формы изучения мнений. Противники пенсионной реформы, а это, в первую очередь, парламентские партии, профсоюзы и прочие недовольные, собирают подписи против законопроекта. Единая Россия, выступающая за повышение пенсионного возраста, проводит круглые столы.

Я же вспомнил еще об одном способе изучения общественного мнения, который, на мой взгляд, выглядит наиболее подходящим инструментом для решения таких вопросов. Кстати, подавляющее большинство представителей власти думают точно так же, именно поэтому в правительстве каждого субъекта РФ есть специальные структуры, обеспечивающее проведение социологических исследований на территориях. Исключением не является и правительство Югры, где существует отдел по работе с референтными группами. С начальником отдела Еленой Плехановой я и обсудил эту тему.

– Проводятся ли у нас социологические исследования, целью которых является выяснение отношения жителей Югры к повышению пенсионного возраста?

– Нет не проводятся.

– А планируется проводить?

– Видите ли, эта тема как бы всплыла неожиданно. Планом социологических исследований определены основные темы, которые проводятся в соответствии с постановлениями, распоряжениями. Распоряжений в этой части у нас не было ни от правительства, ни от губернатора.

– А, может быть, проводились исследования, которые не были специально посвящены этой теме, но из результатов которых можно было бы сделать нужные нам выводы?

– Нет, не проводились.

– То есть, в принципе, официальные лица ХМАО не могут опираться в своих выводах на общественное мнение по этому вопросу?

– Нет.

Не знаю, как у вас, но у меня после диалога возник вопрос следующего характера. В стране принимается реформа, меняющая жизнь (и есть все основания полагать, что не в лучшую сторону) десятков миллионов людей. Правительство и партия власти не устают повторять, что это должно быть взвешенное решение, что нужно учесть все мнения. Но при этом реформа проводится в условиях, когда у субъектов просто нет технической возможности не то, что качественно, а вообще хоть как-то провести необходимую социологическую работу.. Почему так происходит? Ума не приложу.