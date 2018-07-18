​Пролетели на две недели

В связи с кризисом в компании «Натали Турс» объявили об аннуляции всех подтвержденных путевок. А их число, на минуточку, по предварительным данным составляет примерно 10 тысяч (с вылетом до 1 октября), сообщает «РБК». Общая стоимость туров – почти 950 миллионов рублей. При этом финансовых гарантий компании недостаточно, а это значит, что не все пострадавшие получат компенсации. Об этом Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, рассказала «Интерфаксу».
С проблемой не вылетов и потраченных впустую денег столкнулись не только клиенты «Натали Турс». Например, в аналогичной ситуации оказались несколько сургутян, которые покупали путевки в сургутском туристическом агентстве «МегаТур». Корреспондент siapress.ru связался с сургутянкой Ольгой, которой за день до отпуска сообщили, что вылет ее семьи в Турцию отменяется.
«Путевки были забронированы в феврале. Наш самолет отправлялся 27 мая, а 26 мая нам позвонили из агентства и сказали, что мы не летим. После чего в течение трех дней они «пытались» организовать перелет. Но сейчас нет ни путевок, ни денег», — поясняет пострадавшая.
Семья потратила около 140 тысяч рублей на свой несостоявшийся отпуск.
Ольга отмечает, что деньги им возвращать отказались. На сегодняшний день по данному факту подано заявление в полицию и жалоба в Роспотребнадзор.
Семья сургутянки Инны так же пострадала от «МегаТура», однако до суда дело не дошло. После того, как женщина написала заявление, предоставила договор и чеки в правоохранительные органы, компания полностью возместила стоимость путевок.
Само турагентство отказывается комментировать ситуацию.
Похожие случаи уже происходили в Сургуте, об этом siapress.ru сообщила представитель ассоциации туристических агентств города, генеральный директор турфирмы «Валерия» Олеся Соловьева. Также она пояснила —
нельзя сказать, что в туристической сфере сейчас происходит кризис.
«Это скорее единичные трудности. В туристическом бизнесе, как и в любом другом, существуют риски и тонкости, — отметила она. — А что касается местных агентств, которые берут деньги и не предоставляют туры, это, скорее всего, человеческий фактор, факт обмана».
Мнению эксперта вторит и глава Ростуризма Олег Сафонов. «Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», — пояснил он «РБК».
Как создать НКО?Директор некоммерческого партнерства «Ассоциация бизнес-тренеров Югры «Форсайт» Полина Лебедева // ONLINE 19 июля в 11:00