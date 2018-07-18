​Пролетели на две недели

В связи с кризисом в компании «Натали Турс» объявили об аннуляции всех подтвержденных путевок. А их число, на минуточку, по предварительным данным составляет примерно 10 тысяч (с вылетом до 1 октября), сообщает «РБК». Общая стоимость туров – почти 950 миллионов рублей. При этом финансовых гарантий компании недостаточно, а это значит, что не все пострадавшие получат компенсации. Об этом Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, рассказала «Интерфаксу».

С проблемой не вылетов и потраченных впустую денег столкнулись не только клиенты «Натали Турс». Например, в аналогичной ситуации оказались несколько сургутян, которые покупали путевки в сургутском туристическом агентстве «МегаТур». Корреспондент siapress.ru связался с сургутянкой Ольгой, которой за день до отпуска сообщили, что вылет ее семьи в Турцию отменяется.

«Путевки были забронированы в феврале. Наш самолет отправлялся 27 мая, а 26 мая нам позвонили из агентства и сказали, что мы не летим. После чего в течение трех дней они «пытались» организовать перелет. Но сейчас нет ни путевок, ни денег», — поясняет пострадавшая.

Семья потратила около 140 тысяч рублей на свой несостоявшийся отпуск.

Ольга отмечает, что деньги им возвращать отказались. На сегодняшний день по данному факту подано заявление в полицию и жалоба в Роспотребнадзор.

Семья сургутянки Инны так же пострадала от «МегаТура», однако до суда дело не дошло. После того, как женщина написала заявление, предоставила договор и чеки в правоохранительные органы, компания полностью возместила стоимость путевок.

Само турагентство отказывается комментировать ситуацию.

Похожие случаи уже происходили в Сургуте, об этом siapress.ru сообщила представитель ассоциации туристических агентств города, генеральный директор турфирмы «Валерия» Олеся Соловьева. Также она пояснила —

нельзя сказать, что в туристической сфере сейчас происходит кризис.

«Это скорее единичные трудности. В туристическом бизнесе, как и в любом другом, существуют риски и тонкости, — отметила она. — А что касается местных агентств, которые берут деньги и не предоставляют туры, это, скорее всего, человеческий фактор, факт обмана».

Мнению эксперта вторит и глава Ростуризма Олег Сафонов. «Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», — пояснил он «РБК».