16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8140   EUR  75,3241  

​«Надеемся, что Год театра не заставит нас вздыхать...»

Представитель СМДТ рассказал о планах на следующий творческий сезон

Фото И. Швец
Фото И. Швец

2019-й — Год театра в России. Так гласит указ президента Владимира Путина. А недавно премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета, включающий в себя 37 человек. Возглавит его заместитель правительства РФ Ольга Голодец.

Можно констатировать — подготовка к Году театра официально началась.

Что сулит зрителям сургутский храм Мельпомены, и на каком этапе подготовки к году-Х находится учреждение — нам рассказала заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу Сургутского музыкально-драматического театра Мария Епанешникова.

Фото из архива СМДТ

«2019-й для нас не только Год театра, но и юбилейный год: нашему театру 20 лет! Конечно, уже многое запланировано. Ключевой момент в гастрольной деятельности — обменные гастроли с московским Театром на Таганке в апреле. Также мы рассчитываем по-новому открыть театр для жителей Сургутского района — о гастролях в муниципалитете мы договаривались с заместителем главы района Татьяной Османкиной.

На сцене нашего театра в течение всего года: бенефисы актеров, юбилеи спектаклей, большой праздничный вечер к открытию ХХ театрального сезона в сентябре. Хотелось бы поближе познакомить наших зрителей с труппой театра — для этого мы рассчитываем проводить творческие встречи с актерами в популярных молодежных кафе города. В рамках презентаций театра по статусным городским площадкам будут путешествовать наши большие фотовыставки: «Версия молодых», «Наедине с театром».

Это лишь некоторые событийные вещи. А если говорить глобально, то можно отметить следующее. Конечно, нам очень важно, чтобы Год театра не ограничивался для театров Югры формальными мероприятиями местечкового уровня. Мы убеждены, что объявленный указом президента России Год театра нашим учредителям следует считать уникальной возможностью задать мощный стимул для прорыва в развитии региональным театрам. Для этого требуется поддержать такие направления, как: укрепление материально-технической базы учреждений; гастрольная и фестивальная деятельность в России и за рубежом; обновление репертуара.

Обо всем этом говорилось на совете директоров профессиональных театров Югры, заседание прошло в конце июня в Ханты-Мансийске. Насколько я знаю, со стороны департамента культуры Югры было решено поддержать финансированием гастроли югорских театров в России, поспособствовать укреплению материально-технической базы, возможно, какие-то дополнительные средства направить на новые постановки. Удастся ли это реализовать — пока сказать сложно.

Хочется надеяться, конечно, что этот год будет действительно посвящен театральному искусству, его продвижению, а не каким-то другим целям. Помню, с каким облегчением вздохнули учителя, когда закончился Год учителя, перенасыщенный для педагогов бесконечными отчетами, формальными мероприятиями... Будем надеяться, что Год театра не заставит нас также вздыхать».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

19 июля в 10:00, просмотров: 548, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как Навальный ответил на вызов главы Росгвардии на дуэль?

Как Навальный ответил на вызов главы Росгвардии на дуэль?
Спойлер: позвал его на телевидение
Артем Мазнев Сегодня в 19:51
58 0
Не верю! // ИНФОГРАФИКА

Не верю! // ИНФОГРАФИКА
Аудитория siapress.ru усомнилась в заявлении вице-премьера Дмитрия Козака, о том что новые тарифы на электроэнергию не приведут к росту платежей за ЖКХ
Константин Шперлинг Сегодня в 17:43
134 0
​Рудион по пятницам: «Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже»

​Рудион по пятницам: «Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже»
Ева Рудион Сегодня в 17:31
182 1
Для нас возможен только шестидневный режим работы.

Для нас возможен только шестидневный режим работы.

Директор лицея им. Хисматулина — о переходе на пятидневку
Семен Фисун, директор лицея им. Хисматулина  Сегодня в 15:23
216 1
Родители учеников старшей школы готовы, чтобы их дети чуть ли не по воскресеньям ходили на занятия

Родители учеников старшей школы готовы, чтобы их дети чуть ли не по воскресеньям ходили на занятия
Директор Сургутского естественно-научного лицея — о переходе на пятидневку
Наиля Ялчибаева, директор Сургутского естественно-научного лицея Сегодня в 15:09
248 1
«Русские язык и литература - основа для диалога и приезжих, и местного населения»

«Русские язык и литература - основа для диалога и приезжих, и местного населения»
Сургутские ученые – о проблемах адаптации мигрантов и методах их решения, уже доказавших свою эффективность
Маргарита Стройнова Сегодня в 11:59
211 0
От стойбищ оленеводов до культурных «якорей»

От стойбищ оленеводов до культурных «якорей»
Сургутский район будет развивать новые направления туризма
Артем Мазнев Сегодня в 11:29
188 0
​Пятидневка в сургутских школах: да или нет

​Пятидневка в сургутских школах: да или нет
А если нет, то с чего ради?
Анастасия Семихатских 18 октября в 16:42
1162 43
​В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий

​В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий
Воплощение идеи длилось 15 лет
Редакция СИА-ПРЕСС 18 октября в 16:40
735 25
​СурГУ занялся допобразованием школьников

​СурГУ занялся допобразованием школьников
Университет открыл 16 новых программ для детей с пятого по одиннадцатый класс
Константин Шперлинг 18 октября в 12:43
427 0
Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости

Сибпромстрой удостоен премии RREF AWARDS - престижной награды в сфере недвижимости
Сегодня у покупателя в цене надежность вложенных средств и репутация застройщика
Игорь Свинков 18 октября в 09:19
266 0
Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»

Транспортная прокуратура не теряет надежды привлечь сургутский аэропорт к ответственности в деле о пьяных пилотах «Победы»
Несмотря на то, что месяц назад арбитражный суд оказался именно на стороне аэропорта
Анастасия Семихатских 17 октября в 16:59
402 0
​В Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт

​В Сургуте озвучили список великих людей, чьими именами может быть назван местный аэропорт
Топ-10 вариантов был сформирован из наиболее популярных предложений, поступивших от разных муниципалитетов Югры
Лилия Сулейманова 17 октября в 16:53
1132 33
«До семи лет все дети — ангелы»

«До семи лет все дети — ангелы»
Интервью с сургутским воспитателем Людмилой Пистоль о воспитании нового поколения, родительской ответственности и современных педагогах
Анастасия Якупова 17 октября в 16:13
390 0

У жителей микрорайонов компании "Сибпромстрой" появился новый технологичный сервис
Он позволяет клиентам оплачивать счета за ЖКУ с мобильного телефона
Марина Романова 17 октября в 13:29
225 0
​Кредитные организации теперь обязаны защищать средства клиентов от кибермошенников и возвращать украденные деньги

​Кредитные организации теперь обязаны защищать средства клиентов от кибермошенников и возвращать украденные деньги
Интервью с замначальника отдела безопасности и защиты информации Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России Алексеем Нохриным
пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 17 октября в 12:17
253 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика