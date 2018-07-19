​«Надеемся, что Год театра не заставит нас вздыхать...»

2019-й — Год театра в России. Так гласит указ президента Владимира Путина. А недавно премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета, включающий в себя 37 человек. Возглавит его заместитель правительства РФ Ольга Голодец.

Можно констатировать — подготовка к Году театра официально началась.

Что сулит зрителям сургутский храм Мельпомены, и на каком этапе подготовки к году-Х находится учреждение — нам рассказала заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу Сургутского музыкально-драматического театра Мария Епанешникова.

Фото из архива СМДТ

«2019-й для нас не только Год театра, но и юбилейный год: нашему театру 20 лет! Конечно, уже многое запланировано. Ключевой момент в гастрольной деятельности — обменные гастроли с московским Театром на Таганке в апреле. Также мы рассчитываем по-новому открыть театр для жителей Сургутского района — о гастролях в муниципалитете мы договаривались с заместителем главы района Татьяной Османкиной.

На сцене нашего театра в течение всего года: бенефисы актеров, юбилеи спектаклей, большой праздничный вечер к открытию ХХ театрального сезона в сентябре. Хотелось бы поближе познакомить наших зрителей с труппой театра — для этого мы рассчитываем проводить творческие встречи с актерами в популярных молодежных кафе города. В рамках презентаций театра по статусным городским площадкам будут путешествовать наши большие фотовыставки: «Версия молодых», «Наедине с театром».

Это лишь некоторые событийные вещи. А если говорить глобально, то можно отметить следующее. Конечно, нам очень важно, чтобы Год театра не ограничивался для театров Югры формальными мероприятиями местечкового уровня. Мы убеждены, что объявленный указом президента России Год театра нашим учредителям следует считать уникальной возможностью задать мощный стимул для прорыва в развитии региональным театрам. Для этого требуется поддержать такие направления, как: укрепление материально-технической базы учреждений; гастрольная и фестивальная деятельность в России и за рубежом; обновление репертуара.

Обо всем этом говорилось на совете директоров профессиональных театров Югры, заседание прошло в конце июня в Ханты-Мансийске. Насколько я знаю, со стороны департамента культуры Югры было решено поддержать финансированием гастроли югорских театров в России, поспособствовать укреплению материально-технической базы, возможно, какие-то дополнительные средства направить на новые постановки. Удастся ли это реализовать — пока сказать сложно.

Хочется надеяться, конечно, что этот год будет действительно посвящен театральному искусству, его продвижению, а не каким-то другим целям. Помню, с каким облегчением вздохнули учителя, когда закончился Год учителя, перенасыщенный для педагогов бесконечными отчетами, формальными мероприятиями... Будем надеяться, что Год театра не заставит нас также вздыхать».