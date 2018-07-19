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Как до пенсии пешком

Журналист Ростислав Журавлев совершил пешее путешествие из Тюмени в Екатеринбург, чтобы выразить протест новой пенсионной реформе

Фото: Р. Журавлев
Фото: Р. Журавлев

Сегодня, 19 июля, в Госдуме состоится первое чтение законопроекта об увеличении пенсионного возраста. Тем временем в городах России продолжают проходить митинги против этой затеи. Некоторые акции выбиваются из общей массы. Как, например, одиночный протест Ростислава Журавлева, 29-летнего журналиста информационного агентства «Накануне.RU».

5 июля молодой человек написал на своей странице «ВКонтакте»: «Ушел. Домой, как до пенсии». И действительно ушел. Из Тюмени в Екатеринбург. Пешком.

К счастью, на этой неделе стало известно, что все прошло по плану. Ростислав прибыл в пункт своего назначения! Об этом он снова сообщил в соцсети.

Корреспондент siapress.ru связался с молодым человеком и взял у него небольшое интервью.

— Как вы считаете, одиночные формы протеста помогают донести некоторые идеи до народа лучше, чем многолюдные митинги?

— Я считаю, что одиночные акции – это отличное дополнение к массовым митингам. Капля камень точит. Этот метод заразителен.

— Какая идея является красной нитью вашей акции, закончившейся вчера? Вы достигли того результата, на который рассчитывали?

— Я живу на два города: в одном родился, а в другом сейчас находится моя семья. Идея была проста: дойти от Тюмени до Екатеринбурга и привлечь таким образом внимание к пенсионной реформе на фоне проведения Чемпионата Мира по футболу, когда большая часть населения страны забыла о социальных проблемах. Сам я, конечно, болел за нашу сборную, но при этом считаю, что социальные вопросы все-таки важнее, чем «зрелище». Зрелище-то нам дарят, это хорошо, а вот «хлеб» отбирают. Целью было заинтересовать общественность. Думаю, мне это удалось. Вот вы, например, узнали обо мне, связались и берете интервью. А ведь вы из Сургута. Значит, тема вышла за пределы Екатеринбурга и Тюмени.

— С какими трудностями столкнулись в пути? Какие места и люди запомнились больше всего?

— Трудности в пути… Скажем так, когда стоит жара, идти очень непросто. Кроме того, всем кажется, что идти приходится по асфальту, но это не так. Шагаешь по гравию, по обочине. Тени нет. Жажда. Вода в кафе на заправках очень дорогая. Литр воды стоит дороже литра 95-го бензина. Это нонсенс! У нас огромные запасы воды, но стоит она баснословных денег. Что касается людей… Те, которых я встречал на своем пути, помогали добрым словом.

После своего пешего путешествия Ростислав завёл онлайн-дневник, в котором рассказывает о своем приключении.


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19 июля в 08:50, просмотров: 677, комментариев: 0


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