Статья дня. Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть

Футбол закончился, а эффект ЧМ был практически полностью нивелирован затеянной так называемой пенсионной реформой, ростом НДС и другими законодательными инициативами по закручиванию гаек. У народа глаза открываются всё шире и шире, и победа холодильника уже очевидна. Кремлёвские рупоры и пропагандисты уже просто не справляются— народ встал на дыбы и просто смеётся над этими телевизионными клоунами, которым теперь по полной приходится отрабатывать кремлёвские печенюшки.

Государство в лице нынешних чиновников полностью потеряло доверие даже у своего ядерного электората и тех, кто за них бегал вбрасывать бюллетени. Доверие и репутация два важнейших актива, которые позволяют бизнесу выживать и развиваться даже в самых неблагоприятных или критических условиях. Государство без доверия и репутации обречено, тем более, если оно утеряно у собственных граждан. Про репутацию чиновников в нашей стране очень сложно говорить, она уже давно растоптана, а вот хоть какое-то доверие к государству ещё было.

В бизнесе есть не только материальные активы и результат деятельности, но и нематериальные, которые являются одной из важнейших оценок деятельности менеджмента компании, в нашем случае — руководства страны и партии тотального большинства в Парламенте и на местах. За потерей этих ключевых активов последует целая череда событий, которые приведут к утере доверия по всей цепочки, включая банковскую систему, финансовым рынкам, крупным социальным проектам.

Доверите ли вы теперь свои сбережения государству или банкам, понимая, что можете всё потерять в результате очередной непроработанной инициативы наших очень дорогих чиновников?

Эта история началась не сейчас и даже не тогда, когда Навальный сделал фильм про Дмитрия Медведева. Всё началось гораздо раньше, когда люди хоть были и сыты, но видели несправедливость и ангажированность судебной системы. Всегда есть последняя капля и мы стали очевидцами истории, когда терпение людей переполнилось и теперь даже самый разумный Адовод в необходимости той или иной реформы будет восприниматься гражданами как ложь и желание государства просто качнуть из наших карманов. Более того, когда людям с экранов телевизоров несут ложь и чушь по поводу физической активности и состояния здоровья после 60 лет, когда пропагандисты в открытую обвиняют в этом самих граждан, то тут даже слепой прозреет. Но самое подлое, что Система не решила начать с себя, подрезав свои косты и зарплаты, точнее аппетиты.

Что интересно, в региональных парламентах, где ещё остались депутаты с совестью ( но не из ЕР) мы видим бунт, когда избранники с фактами и аргументами призывают своих коллег воздержаться от этой людоедской истории. Я связался с некоторыми из них и выразил слова поддержки, которая им сейчас очень важна. Некоторые из них признались, что на них оказывают очень серьёзное давление.

Есть ли выход из этой ситуации? Он довольно простой, но система не пойдёт на это.

Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на весну 2019 года досрочных выборов, сместив эту совершенно глупую сентябрьскую дату Дня единого голосования на март-апрель, когда люди будут готовы вовлечься в дискуссию на 100%. Владимир Путин ещё может сохранить лицо и статус Национального Лидера, если инициирует и возглавит эти перемены, но захочет ли он ради народа ругаться со своей опорой – экономическими, политическими и силовыми элитами?

В противном случае нужна очередная военная компания или затягивание гаек, которое очевидно приведёт к революционным настроениям и хаосу в стране.

Мне страшно за мою страну, за то, куда нас ведут ЭТИ товарищи. Впереди пропасть.

Оригинал.