​Митинги против пенсионной реформы: в России, в Югре, в Сургуте // ОБЗОР

Суть реформы

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев дал старт реформе, направленной на повышение пенсионного возраста в стране. Предполагается, что нововведения вступят в силу в 2019 году, и реформа будет постепенно реализовываться в течение 15 лет.

Так, к 2028 году российские мужчины должны начать выходить на пенсию к 65 годам, а женщины к 2034 году будут выходить на заслуженный отдых, достигнув 63-летнего возраста.

Напомним, первое чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста состоится 19 июля.

Мнение россиян

Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», проведенного в июне, 92 процента россиян относятся к возможной реформе отрицательно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение уровня доверия населения к власти. Кроме того, на конец июня Фонд общественного мнения зафиксировал, как рейтинг президента Путина упал с 62 до 48 процентов — то есть до уровня 2011–2013 годов.

На данный момент петицию против повышения пенсионного возраста подписали 2 778 892 человека.

Митинги в городах России

«Интерфакс» сообщает, что власти получили положительный отзыв о пенсионной реформе уже в 77 регионах России. Однако пока одни представители власти солидарны с другими представителями власти по стране катится волна всенародных протестов и митингов.

На данный момент в 100 городах России прошло порядка 150 уличных акций. Митинги ожидаются еще примерно в 40 населенных пунктах страны.

Наиболее массовая акция была организована в Омске. Она прошла 1 июля и насчитывала более 4500 участников. Чуть меньше протестующего народа собралось на митинге в Череповце. Три тысячи человек вышли на акцию в Дзержинске. В разные дни в Челябинске протестовали две тысячи и три тысячи человек. В числе самых многочисленных оказались также митинги, прошедшие в Астрахани, Кемерове и Каменск-Уральском.

На «Яндексе» создана интерактивная карта, где в онлайн-режиме добавляются все новые города, где прошли митинги против пенсионной реформы.

У кого не получилось провести митинги

Стоит отметить, что в 25 городах России организаторам пока не удалось провести митинг или шествие в рамках закона. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону и Волгодонск (Ростовская область), Ставрополь, Екатеринбург и другие.

Кроме того, в городах-участниках Чемпионата мира по футболу до 25 июля сохраняются ограничительные меры для проведения уличных акций, предусмотренные Указом Президента № 202 от 9 мая 2017 года. Это в свою очередь используется местными властями в качестве аргумента для отказа в согласовании митингов. Это при том, что оставшиеся матчи Чемпионата проходили лишь в двух столицах: Москве и Санкт-Петербурге.

Митинги в Югре

Если говорить о Югре, то пока что протесты, касающиеся пенсионной реформы, зафиксированы в трех городах.

Так, 14 июля на митинге в Нефтеюганске присутствовало порядка ста человек.

На следующий день, 15 июля, в Ханты-Мансийске прошла протестная акция, участие в которой приняли около 300 горожан. Примечательно, что граждане посвятили лозунги и призывы не только повышению пенсионного возраста, но и законопроекту о пересмотре оплаты труда работников госучреждений.

Организатор митинга в Ханты-Мансийке Федор Сиваш рассказал siapress.ru, что получал много звонков от желающих посетить мероприятие, но тем не менее количество людей в итоге сократилось. Одни узнали слишком поздно, а другие не узнали, что место проведения изменилось. По его словам, акция прошла своевременно, организованно и без каких-либо происшествий. Люди написали на плакатах лозунги, показывающие их позицию, фотографировали, отвечали на вопросы и сами брали интервью.

Митинг в Ханты-Мансийске. Источник фото: znak.com

«Все были возмущены. У меня создалось ощущение, что пенсионеры не верят, что им будут повышать пенсию на тысячу рублей! Такой вот протест, — делится Сиваш. — Одни говорят, что в России выступают против реформы 80 процентов людей. Здесь идет информационная война определенная. Она спланированная. Чтобы мы ни говорили, каждый отстаивает свою точку зрения и пытается ее провести. Здесь не до шуток. Сидеть и ждать, что что-то само случится, мы не намерены»

Митинг в Сургуте

По последним данным, на данный момент в Сургуте полным ходом идет подготовка к проведению митинга против пенсионной реформы. Организатором акции протеста, которая состоится 23 июля, выступила партия ЛДПР. Однако разрешение на проведение мероприятия пока не получено.

Также 28 июля в Сургуте, возможно, пройдет митинг на ту же тему — но уже от представителей КПРФ. Члены партий собирают подписи несогласных с реформой, число которых сейчас составляет 2000 человек.

Кое-что ещё

Чтобы выразить протест, города России проводят не только митинги, но и другие разнообразные мероприятия против повышения пенсионного возраста. Например, во Владивостоке 15 июля прошел автопробег. Петербуржцы же на отказ в согласовании митинга проведут экскурсию 18 июля и покажут красную карточку власти на Малой Садовой.

Кое-кто организует одиночные показательные мероприятия. Молодой уральский журналист Ростислав Журавлев назвал свою акцию «Пешком домой, как до пенсии» и преодолел 320 км — расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. (Подробнее об акции читайте в интервью Ростислава для siapress.ru).

Итоги

Несмотря на волну возмущения и все протестные акции, Госдума планирует принять правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении до конца июля. Региональные власти находятся в затруднительном положении. И критиковать, и поддерживать данную меру не хочется. Многие губернаторы хвалят реформу. Личные ли это мотивы или же лояльность к федеральному центру? А недавно администрация президента указала лояльным власти блогерам и журналистам не употреблять термин «пенсионная реформа». Вместо этого следует использовать словосочетание «изменения в пенсионной системе», чтобы у людей не возникали ассоциаций с 90-ми годами.

Больше всего народ пугают всем привычные советы «потерпеть и подождать». Не удовлетворенный аргументами в пользу реформы народ выходит на митинги, воспринимая их в качестве последней возможности высказать свое мнение. Услышит ли его кто-нибудь — покажет время.