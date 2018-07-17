​Сургутский врач выложила в соцсети фото из операционной

В редакцию siapress.ru написала сургутянка, которая возмущена тем, что некая сотрудница Сургутской городской клинической больницы под ником Rita.tem выложила в соцсеть Instagram фотографию во время проведения операции: «Насколько мне известно, это нарушение закона и санитарных норм», — комментирует наша читательница.

Корреспондент СИА-ПРЕСС связался с заместителем руководителя по клинико-экспертной работе СГКБ Ириной Петровой, которая пояснила, что если пациент дал согласие на размещение информации о себе, то тогда действия медработника законны. При этом Петрова подметила, что «согласия на размещение информации в личных целях и в социальных сетях ни один человек не даст».

Теперь, если будет доказано, что медик допустила нарушение, то в соответствии с федеральным законодательством в СГКБ будут приняты необходимые меры по отношению к ней.

Кстати, чуть более года назад подобный инцидент уже имел место быть в Сургутской ОКБ. Тогда врач-проктолог неоднократно публиковал в интернете фотографии, на которых был запечатлен процесс работы.

После огласки в СМИ руководство учреждения провело с медработниками профилактические беседы, а проктологу был объявлен строгий выговор.