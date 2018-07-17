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Вот повысим пенсионный возраст, и экономика вырастет. Уверены?

Фото novayagazeta.ru
Фото novayagazeta.ru

После объявления властями решения о повышении пенсионного возраста я стал собирать провластные аргументы в его пользу. Так как очевидно, что это решение оказалось совершенно непродуманным и малоубедительно обоснованным, занятие по сбору новых аргументов в пользу повышения пенсионного возраста получается достаточно занимательным.

Вот вам один из последних доводов властей: повышение пенсионного возраста и улучшение здоровья населения ускорит экономический рост в 2019 – 2024 годах на 1,3 процентного пункта.

Логика у Минэкономразвития простая: больше людей останется работать – выше будет рост экономики.

Прогнозируют, что уже в 2019 году численность занятых вырастет на 300 000 человек, а в 2024 году – на 1,8 млн человек по сравнению со сценарием, если бы планку возраста выхода на пенсию не повышали.

Как вам такой аргумент? Ну, что на это сказать…

Конечно, возражая против вывода, что экономический рост ускорится в результате повышения пенсионного возраста, справедливо было бы заметить, что вообще-то с очень большой долей вероятности в результате данного решения вырастет безработица. Но я хочу сказать о другом.

Как вы думаете, насколько производительным будет труд людей, которых вынуждают работать дольше? То есть у людей фактически забирают честно заработанную ими пенсию, заставляя их работать дольше на несколько лет. Если людей вынуждают работать, заставляют их делать это, когда они физически и морально были готовы уйти на заслуженный отдых, такой труд по определению не может быть высокопроизводительным. Это даже можно назвать трудом по принуждению.

Вы рассчитываете ускорить рост экономики за счёт роста числа занятых в экономике? А сколько потеряет эта самая экономика из-за «рабской» мотивации к труду у несостоявшихся вовремя пенсионеров? Считали? – Нет, не считали.

Кстати, по поводу того, как сегодня растёт производительность труда в российской экономике. Как известно, в майских указах президента 2012 года ставилась такая задача: производительность труда должна вырасти к 2018 году в 1,5 раза, то есть на 50%. По факту рост составил около 5%, то есть в 10(!) раз меньше. И вот на фоне таких «выдающихся» результатов принимается решение, которое будет мощным образом демотивировать работников.

Если следовать логике властей, то можно ведь пенсионный возраст повысить и до 100 лет у мужчин и женщин. Вот экономический рост-то будет! Аж дух захватывает.

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Сегодня в 15:29, просмотров: 123, комментариев: 3


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Комментарии:
Иван Меньшенин
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Сегодня в 16:04
История с Луддитами никого ничему не научила. Люди будут просто саботировать работу...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:24
Экономисту надо не провластные аргументы собирать, а лучше бы посчитал бабло – сколько и куда. Глядишь и выяснилось бы, что доходы и пенсии россиян занижены в несколько раз, и пенсионный возраст поднимать не обязательно. А мужики то и не знали…
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:52
Вон чё, профессор Байкальского ГУ, доктор экономических наук Чупров говорит – «Наша страна занимает второе место в мире по числу долларовых миллиардеров и 90-е место - по уровню жизни. Из тупика олигархического капитализма, страну может вывести только смена фундамента, а не латание бюджетных дыр, которыми на протяжении многих лет уже занимается правительство Путина».
Говорит, надо национализировать ресурсодобывающие и вино-водочные компании, и делов то. И чё огороды городить, и деньги будут, и заводы и пароходы строится начнут, и газ пойдет на развитие экономики РФ, а не Европы и Китая.

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