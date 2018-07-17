Поймал пиранью — съешь

Сургутянка Наталья Резенкова на личной странице VK разместила фотографии семейной рыбалки на водохранилище ГРЭС. Улов оказался нестандартным – на крючок попалась пиранья.

Заведующий сургутским минизоопарком, Эколого-биологическим центром Александр Прокофьев рассказал корреспонденту siapress.ru, что, скорее всего, рыба очутилась в водоеме из-за нерадивого хозяина. Эксперт предполагает, что кто-то из сургутян приобрел красивых экзотических мальков, но пираньи быстро растут. Не исключено, что хозяин не справился со взрослой особью, которой необходим особый уход, большая территория (аквариум объемами около 300 литров) и стая.

С наступлением заморозков рыба вряд ли бы выжила – условия неподходящие. «Даже в южных регионах России, где климат более подходящий, не было случаев, чтобы пираньи адаптировались, размножались или чувствовали себя хорошо», - поясняет заведующий минизоопарком.

Также эксперт развеял некоторые мифы, распространенные в частности из-за фильмов о пираньях. Оказывается, несмотря на острые зубы, которыми рыба может буквально отсекать куски мяса, хищники не нападают на крупное животное, боясь стать добычей.

Более того, нет ни одного зафиксированного случая нападения пираньи на человека в водоеме,

– отметил Александр Прокофьев. – В основной рацион рыбы входят более мелкие особи и падаль». Однако во время рыбалки, когда пиранью снимают с крючка, она может покусать человека.

Эксперт заявил, что если вы выловили пиранью, не нужно выпускать ее обратно в воду, это нарушает экосистему. Зато ее можно съесть, это обычная рыба с нежным мясом, пригодная в пищу.