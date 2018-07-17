​Сургутян приглашают поселиться в новом сердце города

Еще в прошлом году эксперты назвали 42 микрорайон (и близлежащие) — новым сердцем Сургута.

Эта территория сейчас активно развивается, и уже стала настоящим лакомым кусочком как для застройщиков города, различных бизнесменов, так и для людей, решивших обзавестись новым жильем.

Что неудивительно, ведь тут есть вся необходимая инфраструктура: рядом крупные торговые центры, парки, сквер и дикие участки леса. Здесь имеются школы, детские сады (плюс возводятся дополнительные). Легко доехать до любой точки города, неподалеку жд-вокзал, выезды в аэропорт и к Нефтеюганску.

Стать хозяином собственного уютного уголка можно, купив квадраты в двух высотках — на улице Семена Белецкого, 1, и Есенина, 2. А приятным бонусом станет то, что квартиры в этих домах с предчистовой отделкой (выполнена электроразводка, установлены межкомнатные перегородки). Причем этот факт никак не отразился на цене жилья. Например, стать хозяином студии тут можно всего за 1,75 млн рублей.

Придомовые территории выполнены по современным стандартам: тут есть безопасные детские и спортивные площадки, места для отдыха жильцов и достаточное количество парковочных мест.

Так как эти дома — творение Сибпромстроя, они, как и другие объекты компании, возведены с использованием современных технологий, а, значит, помогут снизить для своих жильцов расходы на коммунальные услуги. Обладатели квартир в 42-м микрорайоне экономят до 30-40 процентов от средней стоимости ЖКУ.

Справка: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.