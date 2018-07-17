Роснефть – Юганскнефтегаз договаривается с Югрой о приемке земель после рекультивации

Фото pravdaurfo.ru. Более 90 процентов порывов трубопроводов происходят у Роснефти

Сегодня, 17 июля, ООО «РН-Юганскнефтегаз» проводит совещание на тему «Обсуждение вопросов приемки рекультивированных нефтезагрязненных земельных участков».

В редакцию портала siapress.ru поступило приглашение посетить данное мероприятие, которое очень быстро стало недействительным. Нам просто заявили, что компания не хочет, чтобы журналисты присутствовали на нем.

Ситуацию по поводу разливов нефти в Югре прокомментировал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Михаил Альшевский.

По его словам, прорывы нефтесборных трубопроводов происходят довольно часто – более 3000 в год.

«Чаще всего прорывы происходят по вине эксплуатирующих организаций. Они не производят своевременную замену аварийных трубопроводов. В следствие чего такие трубопроводы эксплуатируются свыше сроков, установленных нормативной и технической документацией», – пояснил Альшевский.

Несмотря на то, что экспертизы промышленной безопасности по оценке остаточного состояния трубопровода проводятся регулярно, они не всегда отражают реальное состояние объекта. Это приводит к тому, что меры по замене трубопроводов не принимаются. Поэтому они и рвутся, рассказал природоохранный прокурор.

«Более 90 процентов порывов трубопроводов происходят непосредственно у «Роснефти». В целом основное число порывов именно в данной компании. Непосредственно эксплуатирующими организациями являются «Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», Нижневартовское газодобывающее предприятие, а владельцем лицензии на добычу нефти на указанных участках является Роснефть», – рассказал Альшевский.

При этом если сравнить компании Роснефть и Сургутнефтегаз, то вторая выглядит многократно выгодней на фоне первой.

«У Сургутнефтегаза число порывов от общего объема составляет менее одного процента. Однако надо учитывать, что Роснефть обладает самым большим трубопроводным парком на территории Югры, кроме того самые старые месторождения принадлежат именно Роснефти, – добавил прокурор.