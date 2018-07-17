16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,4352   EUR  73,2427  

Роснефть – Юганскнефтегаз договаривается с Югрой о приемке земель после рекультивации

Фото pravdaurfo.ru. Более 90 процентов порывов трубопроводов происходят у Роснефти
Фото pravdaurfo.ru. Более 90 процентов порывов трубопроводов происходят у Роснефти

Сегодня, 17 июля, ООО «РН-Юганскнефтегаз» проводит совещание на тему «Обсуждение вопросов приемки рекультивированных нефтезагрязненных земельных участков».

В редакцию портала siapress.ru поступило приглашение посетить данное мероприятие, которое очень быстро стало недействительным. Нам просто заявили, что компания не хочет, чтобы журналисты присутствовали на нем.

Ситуацию по поводу разливов нефти в Югре прокомментировал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Михаил Альшевский.

По его словам, прорывы нефтесборных трубопроводов происходят довольно часто – более 3000 в год.

«Чаще всего прорывы происходят по вине эксплуатирующих организаций. Они не производят своевременную замену аварийных трубопроводов. В следствие чего такие трубопроводы эксплуатируются свыше сроков, установленных нормативной и технической документацией», – пояснил Альшевский.

Несмотря на то, что экспертизы промышленной безопасности по оценке остаточного состояния трубопровода проводятся регулярно, они не всегда отражают реальное состояние объекта. Это приводит к тому, что меры по замене трубопроводов не принимаются. Поэтому они и рвутся, рассказал природоохранный прокурор.

«Более 90 процентов порывов трубопроводов происходят непосредственно у «Роснефти». В целом основное число порывов именно в данной компании. Непосредственно эксплуатирующими организациями являются «Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», Нижневартовское газодобывающее предприятие, а владельцем лицензии на добычу нефти на указанных участках является Роснефть», – рассказал Альшевский.

При этом если сравнить компании Роснефть и Сургутнефтегаз, то вторая выглядит многократно выгодней на фоне первой.

«У Сургутнефтегаза число порывов от общего объема составляет менее одного процента. Однако надо учитывать, что Роснефть обладает самым большим трубопроводным парком на территории Югры, кроме того самые старые месторождения принадлежат именно Роснефти, – добавил прокурор.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:30, просмотров: 242, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутский врач выложила в соцсети фото из операционной

​Сургутский врач выложила в соцсети фото из операционной
Снимок был опубликован в Instagram без согласия пациента
Екатерина Дрокина, Лилия Сулейманова Сегодня в 15:39
192 3
Вот повысим пенсионный возраст, и экономика вырастет. Уверены?

Вот повысим пенсионный возраст, и экономика вырастет. Уверены?
Логика у Минэкономразвития простая: больше людей останется работать – выше будет рост экономики
Игорь Николаев, экономист Сегодня в 15:29
124 3
Поймал пиранью — съешь

Поймал пиранью — съешь

Заведующий сургутским Эколого-биологическим центром прокомментировал поимку экзотической рыбы в водоеме ГРЭС
Анастасия Якупова Сегодня в 14:33
210 0
​Сургутян приглашают поселиться в новом сердце города

​Сургутян приглашают поселиться в новом сердце города
Квартиру в 42 микрорайоне можно приобрести всего за 1,75 млн рублей
Полина Амирова Сегодня в 13:40
192 0
Роснефть – Юганскнефтегаз договаривается с Югрой о приемке земель после рекультивации

Роснефть – Юганскнефтегаз договаривается с Югрой о приемке земель после рекультивации
Прессу на совещание пускать передумали
Константин Шперлинг Сегодня в 12:30
241 0
«В Югре велоспорт не является приоритетным»

«В Югре велоспорт не является приоритетным»
Интервью с организатором сообщества «ВелоСреда» Алексеем Третьяковым 
Владимир Куранян Сегодня в 11:23
295 0
​Глава Сургута Вадим Шувалов проконтролировал ремонт дорог в городе // ФОТО

​Глава Сургута Вадим Шувалов проконтролировал ремонт дорог в городе // ФОТО
Владимир Куранян Сегодня в 10:24
290 1
Эдуард Исаков: «Наших футболистов тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча. И ничего не нашли»

Эдуард Исаков: «Наших футболистов тестировали на применение запрещённых препаратов буквально после каждого матча. И ничего не нашли»
В целом, конечно, были те, кто пытался как-то приуменьшить заслуги и нашей сборной, и нашего Чемпионата мира, но их было меньшинство
Яна Захарова 16 июля в 17:21
437 0
У приезжих не останется никаких гарантий, но интересы граждан России защищены

У приезжих не останется никаких гарантий, но интересы граждан России защищены
Председатели таджикской и азербайджанской диаспор Сургута рассказали СИА-ПРЕСС о том, как отразится на мигрантах новый закон, ужесточающий правила регистрации для них
Лилия Сулейманова 16 июля в 16:41
626 3
Усыпальница в Белом Яру

Усыпальница в Белом Яру
​В пункте по отлову массово убивают собак, возмущенные сургутяне поддержали петицию с требованием о запрете таких мер
Дарья Щеглова 16 июля в 15:09
574 1
Выходной в Тобольске

Выходной в Тобольске
Поразительно, до чего дошла коммерциализация в культуре: на территории Кремля, рядом с православной «церковной лавкой», располагается киоск «славянских оберегов», в которых торгуют языческими и еще неизвестно какими амулетами
Сергей Филатов, руководитель РОО инвалидов по зрению Югры «Тифлопуть» 16 июля в 12:25
602 2
​Гостиничный комплекс «Медвежий угол», где погибла сургутянка, пытается замять ЧП

​Гостиничный комплекс «Медвежий угол», где погибла сургутянка, пытается замять ЧП
Обвиняемая сторона угрожает siapress.ru судом, если редакция не прекратит следить за развитием событий
Лилия Сулейманова 14 июля в 15:35
2192 3
​Явлинский у Познера затронул очень важную тему – экономическое будущее России

​Явлинский у Познера затронул очень важную тему – экономическое будущее России
Аргументы мне показались весьма убедительными, но во многом и спорные
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 14 июля в 14:19
1874 13
Ни выборов, ни пенсий

Ни выборов, ни пенсий
Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт
Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» 14 июля в 13:24
33104 7
После ЧМ-2018 трем-четырем игрокам нашей сборной поступят предложения от зарубежных клубов

После ЧМ-2018 трем-четырем игрокам нашей сборной поступят предложения от зарубежных клубов
Александр Кержаков, футболист 14 июля в 12:28
711 0
​4 этажа? Беру! Сургутяне записываются в очередь на новые квартиры Сибпромстроя

​4 этажа? Беру! Сургутяне записываются в очередь на новые квартиры Сибпромстроя
Компания в ближайшее время запускает старт продаж в Дорожном поселке
Полина Амирова 13 июля в 09:58
1111 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика