​Глава Сургута Вадим Шувалов проконтролировал ремонт дорог в городе // ФОТО

С 25 мая в Сургуте начались дорожно-ремонтные работы. По словам главы города Вадима Шувалова, в 2018 году планируется привести в должный вид почти 190 тысяч квадратных метров дорожного полотна на сумму около 500 миллионов рублей. Деньги на ремонт выделены из окружного и городского бюджета.

Глава Сургута вместе с председателем городской думы Надеждой Краснояровой и ее заместителем Артемом Кириленко провели экскурсию по дорогам, где проводится ремонт. Маршрутам был проложен по улице Энгельса, проспекту Ленина, улицам 50 лет ВЛКСМ, Маяковского, 30 лет Победы, Каролинского, а также по улице Университетской.

Первая улица маршрута — 50 лет ВЛКСМ. Рабочие поделились информацией и впечатлениями о ходе ремонта.

Глава Сургута Вадим Шувалов поговорил с одним из подрядчиков и остался доволен услышанным. Эльдар Марганов, главный инженер «Северавтодор», заявил, что проблем с ремонтом нет, и все будет готово в срок.

Своим мнением с журналистами также поделилась заместитель председателя думы города Надежда Красноярова.

─ Сегодня мы проехали по новым дорогам. В чем отличие их строительства? Почему сегодня именно эти дороги для экскурсии мы выбрали? — спросили журналисты.

─ Строительство дорог, капитальный ремонт наших дорог. Существует рейтинг дорог по изношенности, и поэтому начинают с тех, которые в самом худшем состоянии. Поэтому вот эти дороги были объектом для экскурсии. 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ и проспект Пролетарский. Это само собой разумеющееся — почему они попали. Потому что у них наибольшее количество баллов по необходимости ремонта, — ответила Красноярова.

На последней точке маршрута, на улице Университетской, глава города ответил на несколько интересующих всех вопросов и отметил: «Мы с Надеждой Александровной в хорошем настроении. Во-первых, эту работу мы начали раньше, чем в прошлом году. Практически с 25 мая мы начали работу. Наша задача была, чтобы этот сезон как можно эффективнее использовался с точки зрения времени. То есть за тот промежуток времени хотелось сделать больший объем, чем был сделан в том году. Надежда Александровна уже сказала, что все эти улицы выбраны не зря».

На провокационный вопрос о том, когда же все дороги в Сургуте будут нормальными, Вадим Шувалов заметил, что «нашу планку все время надо ставить выше».

«Мы нашли способ, как это сделать. Практически! Хочу отметить, что округ нам этим пожертвовал, округ нам помогает. Мы занялись тротуарами в этом году. Я благодарен очень нашей думе в целом», — резюмировал глава.

Напомним, что в 2017 году за счет средств 2017 и 2018 года был выполнен ремонт дорог на сумму 675 295 139,57 рублей площадью 259,62 тысяч квадратных метров.