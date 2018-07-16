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У приезжих не останется никаких гарантий, но интересы граждан России защищены

migrantkg.ru
migrantkg.ru

В России вступил в силу закон, ужесточающий правила регистрации для мигрантов: теперь их нельзя регистрировать по юридическому адресу предприятия, куда они трудоустраиваются. Остался лишь один вариант — по месту фактического проживания.

Эксперты по-разному оценили нововведение. Но большинство считает, что закон приведет к тому, что огромное количество мигрантов перейдет на нелегальное положение, полицейские смогут вымогать деньги под угрозой депортации, а бюджет потеряет миллиарды рублей из-за того, что приезжие не смогут оформлять патенты. Другие думают, что поправки внесены для того, чтобы заменить иностранцев на российских граждан. Последним будут нужны рабочие места, если срок выхода на пенсию будет увеличен.

Также в третьем окончательном чтении Госдума приняла законопроект, дающий россиянам право снимать с регистрационного учета мигрантов в любой момент, а не в случае смерти, выезда за границу и фиктивной постановки на учет, как это было ранее.

Siapress.ru попросил прокомментировать ситуацию председателя сургутского «Таджикского национального-культурного центра «Вахдат» Файзуло Аминова и председателя региональной общественной организации национально-культурной автономии азербайджанцев Азада Сеидова.

Файзуло Аминов:

Считаю, что эти нововведения, как палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что усиливается контроль. Ведь встречаются случаи, когда компании регистрируют у себя по юридическому адресу десятки мигрантов, а по сути, работу им не предоставляют — просто зарабатывают деньги. Дальше никто не может сказать, где тот или иной приезжий.

Но есть и негативные последствия для самих иностранцев. Например, вы сдали квартиру мигранту, получили деньги, зарегистрировали жильца. А потом сказали ему поклеить обои на кухне, но он отказался делать это бесплатно и не в счет арендной платы. Вам это не понравилось, вы его выписали и выгнали. В таких случаях у приезжих не останется никаких гарантий, что их не обманут.

Из-за таких нововведений увеличится количество депортаций.

Азад Сеидов:

Что касается по закону, запрещающему регистрировать мигрантов по юридическому адресу компании: я не считаю, что он приведет к увеличению коррупции и каким-то другим негативным последствиям. Правильно, что теперь компаниям нужно будет не только предоставлять регистрацию, но и строить жилье для своих рабочих: если вы приглашаете к себе сотрудников, обеспечьте их жильем. Решите соцпроблему своего работника.

По второй части, где можно снимать с регистрации иностранца: в новейшей истории России — это очень прогрессивный закон. Ведь теперь дадут собственнику без всякой волокиты снять с учета зарегистрированного приезжего. Исчезнут ситуации, когда человек уехал, а за него приходится платить повышенную коммуналку, например.

Оба этих нововведения защищают интересы граждан России в первую очередь.

Для справки: По официальным данным, в настоящее время в России находится порядка девяти миллионов трудовых мигрантов.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 104, комментариев: 0


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