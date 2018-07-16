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Усыпальница в Белом Яру

Фото: www.nur.kz
Фото: www.nur.kz

В конце прошлого месяца неравнодушная горожанка, Алина Королева, создала петицию о запрете умерщвления бездомных животных в Сургуте. На данный момент под ней поставили свою подпись более трех с половиной тысяч человек, и эта цифра продолжает расти.

Появление петиции вызвано ситуацией, сложившейся в городе и районе – по словам женщины, в местных структурах власти существует «система жестокого умерщвления бездомных животных должностными лицами». В обращении выдвинуты ряд требований к администрации города, призванные прекратить насилие над животными, а именно их массовое усыпление в пункте отлова и временного содержания в Белом Яру, на ул. Таежная, 26а.

Мы решили выяснить отношение городских зооактивистов к данной инициативе.

Глава общественного движения «Дай Лапу» Александра Нуриева считает, что выводы в петиции несколько поспешные:

«Подобные петиции возникают регулярно, и нужно понимать, что они не являются юридическим основанием для внесения изменений в тот или иной сложившийся порядок вещей. Грубо говоря, подписали, и забыли. Проблема безнадзорных животных многогранная, ее нужно изучать, вникать, а не рубить с плеча».

Однако зооволонтер Ангелина Болтовская петицию активно поддерживает – распространяет в соцсетях и пытается достучаться с ней до главы города. Она рассказала о шагах, уже предпринятых ею и ее товарищами для решения проблемы:

«Мы подали жалобы в администрацию города и Сургутского района, в прокуратуру, в Госветнадзор, на днях написали заявление в полицию и Следственный комитет. Полиция уже выезжала на место, проводила проверку по факту неоднократного убийства животных».

По ее словам, в приюте просто не дают возможности помочь животным и усыпляют в течение десяти дней после поимки, лишая шанса на то, чтоб найти хозяина. Сейчас Ангелина ждет официального ответа о ходе проверки.

Тем не менее, если в работе пункта обнаружат нарушения, какими будут последствия? И что нужно будет сделать, чтобы не допустить такого обращения и в дальнейшем? Александра Нуриева считает, что сложившаяся ситуация – лишь симптом:

«Мы давно изучаем опыт других городов и регионов нашей страны, а также практики иных государств, консультируемся со специалистами. Так, к примеру, принцип ОСВ (отлов – стерилизация – выпуск) замечательно действует в Севастополе и Нижнем Новгороде. Он хорошо себя зарекомендовал там, но будет ли приемлем в регионе с суровыми климатическими условиями, где животным приходится вести борьбу за пропитание? Вопрос серьезный и требует проработки. Ясно одно, решать необходимо не проблему «массового усыпления животных», а проблему их массового появления на улицах, ибо первое – следствие второго».

Так или иначе, появление петиции – сигнал о том, что горожане озабочены судьбой оказавшихся на улице братьев наших меньших, а значит есть шанс, что в скором времени ситуация изменится.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 147, комментариев: 0


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