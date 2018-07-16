Выходной в Тобольске

Я живу в Сургуте почти 40 лет, мои дети родились в Югре, старший сын сейчас исполняет конституционный долг – служит в вооруженных силах на одной из миротворческих баз в непризнанной автономной республике бывшего СССР. Младший учится в школе и интересуется историей. Он довольно неплохо знает историю России, но чуть больше, чем объем школьного курса, а вот историю «малой» – родины Югры и Тюменской области в целом – довольно поверхностно.

Случай – это неосознанная закономерность. Если существует потребность, то появляются варианты ее удовлетворения. Так получилось и у нас. Я узнал о группе, которая едет в город Тобольск, с целью посещения исторических мест. Решил, что и нам не обходимо сделать семейный выезд с этой группой.

В пятницу 13 июля вечером, в 23:00, выехали из Сургута. Всю ночь проспали в комфортабельном автобусе, а утром были уже в Тобольске.

Первый пункт программы – посещение исторического комплекса «Тобольский кремль», на территории которого расположено несколько музеев. Посмотрели на город со смотровой площадки и зашли в дом Наместника, поставили свечки перед иконами в Софийском соборе.

Поразительно, до чего дошла коммерциализация в культуре: на территории Кремля, рядом с православной «церковной лавкой», располагается киоск «славянских оберегов», в которых торгуют языческими и еще неизвестно какими амулетами. Как это терпит митрополит, чья резиденция и духовная семинария находятся рядом, лично мне не понятно.

Очень сильное впечатление на сына произвело посещение Тюремного замка. Мы походили по территории каторжной тюрьмы, посидели на нарах в камере и одиночном карцере, посмотрели на местных «сидельцев» – в камерах находятся восковые фигуры каторжан, узнали, что из себя представляют тюремные больничка и церковь.

Следующий пункт программы – Абалакский мужской монастырь, в котором размещён храмовый комплекс, посетили церкви: иконы божьей матери "Знамение", Николая Чудотворца и Марии Египетской.

Я и мои дети, крещенные в православии. Мое крещение состоялось в 1994 году, когда перипетии судьбы привели меня на больничную койку, а в итоге все обошлось только инвалидностью по зрению. Какая-то сила оградила меня и дала еще один шанс в жизни.

Я крещен, но не религиозен. Поэтому мне сложно понять, почему для меня посещение «намоленных» мест имеет притягательную силу. В самой их атмосфере присутствует какая-то особенная торжественность, не навязанная правилами, а возникающая изнутри.

После монастыря мы перебрались в исторический центр «Абалак». Довольно интересный комплекс деревянного зодчества и малых скульптурных форм из русских народных сказок. Походили по центру, зашли в гости к бабе Яге.

Конечный пункт в Тобольске – горячий серный источник. Поплескались в лечебной водичке, смыли дневную пыль и усталость и обратно в дорогу. Утром в воскресенье мы уже были в Сургуте.

Возникает чувство сожаления о том, что подобные выходные с семьей я могу проводить очень редко.