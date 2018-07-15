Под одним зонтом с Путиным

Смотрю в прямом эфире закрытие чемпионата по футболу. Плечом к плечу президенты России, Франции, Хорватии приветствуют игроков обеих сборных - Франции и Хорватии, арбитров... И пошёл ливень. «Это фонтан во славу победителей», «Слезы поддержки хорватам», «Душ после тяжелейшего поединка»... (наши комментаторы могут быть поэтичными). И что же я вижу? Над президентом Путиным возникает, держимый невидимой рукой невидимого особиста, огромный зонтик. Эммануэль Макрон, Колинда Грабар-Китанович остаются наедине со стихией. С каждой секундой они промокают все больше. И только лидер великой России остаётся совершенно сухим в этой мокрой ситуации.

Конечно, можно упрекнуть нерасторопных помощников президентов Франции и Хорватии, не догадавшихся подскочить к начальнику с зонтом (или вообще не додумавшихся посмотреть прогноз погоды? Я вот с утра знал и про дождь, и про град). Но. Помощники-помощниками, но мы же великая, объединяющая разные цивилизации Россия. Путин - под зонтом, сухой и счастливый. Макрон и Китанович, в шаге от него, - до нитки. Тоже счастливые. Неизвестно, кто из троих самый счастливый: триумфатор Путин, организовавший один из лучших чемпионатов, или Макрон, лидер страны-победителей, или Грабор-Китанович, президент-женщина крохотной славянской страны, чья футбольная команда впервые за всю свою историю достигла подобного триумфа - участия в финале мирового мундиаля...

Все трое счастливы.

Но у одного вовремя нашёлся большой зонт. А два других мокнут рядом.

Я бы знаете что сделал?

Я бы на месте Владимира Владимировича позвал бы к себе под зонт их обоих. Руками бы их «подогрёб» и накрыл общим зонтом. Типа «мы все вместе, нам нечего делить».

Вот это было бы самым символичным окончанием нашего «триумфального» мундиаля.