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​Явлинский у Познера затронул очень важную тему – экономическое будущее России

Явлинский у Познера затронул очень важную тему – экономическое будущее России, которое ему при существующем порядке вещей представляется катастрофическим. Его аргументы мне показались весьма убедительными, но во многом и спорные.

В чем убедительные:

Государственный авторитаризм существующей политической системы России не подразумевает и исключает равноценный обмен мнениями, а значит необходимый поиск эффективности в принимаемых решениях. В стране, где много лет правит одна власть, она «власть» со временем неизбежно начинает «грешить непогрешимостью». Другими словами – отсутствие конкурентности в политической сфере неизбежно порождает ее отсутствие в экономической. А это, по мнению Явлинского всегда ведет к глубокому кризису.

Определенная логика в этом есть. Более того, на мой взгляд, данный тезис в равной степени относится не только к России, но и к западному миру, где сегодня гегемония США порождает серьезные противоречия как внутри страны (эффект Трампа), так и вне ее (брекзит, военные и межэтнические конфликты, экономический спад, неконтролируемая миграция и т.д.). Самоощущение «истины в последней инстанции» всегда играет злую шутку со всеми, кто ее продуцирует – будь то ваш начальник, сосед, или отдельно взятая страна. Позволю себе дерзость замахнуться на «святое» - то же самое относится и к любой религии, если «живой» поиск истины подменяется только догмами и нравоучениями. Любое заявление типа «наша вера самая верная», это путь к борьбе с инакомыслием, также как и «избранность нации», возведенная в культ, со временем становится нацизмом.

Госмонополии по Явлинскому это тоже путь в экономическую бездну, по критерию отсутствия равных условий конкурентности. Одним словом путь любого развития – это конкурентная среда, ибо только «в спорах рождается истина».

Еще одним следствием авторитарной системы является избирательное правосудие. И печальным примером в нашей стране, серьезно утвердившим это правило, как мне представляется, стал не Ходорковский, а Васильева с Сердюковым.

Ходорковского, несмотря ни на что, все же осудили, и полагаю было за что. А «сладкая парочка» из минобороны, несмотря на доказанный колоссальный ущерб , по сути, осталась безнаказанной. Именно тогда все поняли, что кому-то в нашей стране позволено многое, если не все, и им ничего за это не будет, даже несмотря на самый громкий общественный резонанс. А это уже весьма опасная тенденция. В отличие от западного человека, для которого личное благополучие всегда являлось путеводной звездой, русский человек, лишенный многовекового опыта быть счастливым, научился жить надеждой и глубинным желанием справедливости.

Власть в России может быть даже жестокой, и зачастую она такой и была, но она «власть» не может быть слабой, и не имеет права быть несправедливой. Верховный правитель – это верховный судья, «царь от Бога» и «барин приедет и рассудит». И это большими буквами вбито в наш исторический код. И нарушать его – значит подвергать сомнению саму государственность.

«Что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот». И вот здесь мы подходим к спорности суждений Явлинского, который придерживается идеи развития исключительно по западному, рыночному пути, как ему представляется единственно верному и прогрессивному. Можно было согласиться с Григорием Алексеевичем, если бы не пример одной страны, которая, вопреки его аргументам, как раз является исключительно авторитарной по своему общественному строю да еще с многолетней монополией одной единственной партии в духе махровых советских времен. То есть там политической конкурентностью даже не пахнет. Более того, это страна, в которой вопреки международным нормам приветствуются публичные смертельные казни с обязательной демонстрацией по ТВ. Государство там контролирует абсолютно все, даже интернет. Но, при этом, за последние 25 лет, из феодально-аграрной она превратилась в мощнейшую современную экономику мира, до которой нам, «как до китайский стены пешком». И это страна – Китай. Я не говорю, что нам нужно слепо копировать наших восточных соседей, но альтернатива развития, как минимум есть. Национальная идея Китая – это построение Великой китайской страны, и судя по темпам роста, они ее действительно построят, как в свое время пресловутую стену. Есть и на Западе свой альтернативный пример отдельно взятого капиталистического социализма. Это Норвегия, с самым высоким уровнем жизни в Европе, с самыми высокими налогами в 60%, но при этом любой житель страны, даже неработающий, обеспечен всем необходимым и на социальное пособие вполне себе может позволить экскурсии по всему миру. Рабочий день в Норвегии начинается в 10 утра и заканчивается в 15 часов с обязательным перерывом на обед (эх, нам бы так!). Безусловно, свои проблемы есть всегда и везде. В той же Норвегии один из самых высоких уровней суицида. Да и вряд ли мы захотим жить в китайских реалиях с обязательным восхвалением вождя и руководящей роли партии, хотя в последнее время к этому и стремимся.
Важно понять другое, а мы, какую страну у себя строим? Какое «светлое будущее» ожидает наших детей? И вот простого и понятного, внятного ответа на этот вопрос мы не слышим ни от нынешней власти, ни от тех, кто ее критикует. Потеря миром «образа будущего» о котором говорил Явлинский в большей степени относится к нам самим. В советское время, при всем том, была понятная всему миру цель – мы строим коммунизм, общество, где «от каждого по способностям и каждому по потребностям». Да, идея утопическая, даже «каждому по труду» не совсем получилось, но цель построения общества всеобщего равенства и справедливости была, и пользовалась какое то время большой популярностью в мире. Что мы сегодня собой представляем и какую идею несем миру сказать очень трудно, да и невозможно, потому как сами не знаем. Потому разброд и шатание, и растущее чувство, что надежда уже не столько на президента, сколько на Господа Бога, как на чудо, которое только и поможет нам преодолеть очередное смутное время нашей истории.

Не зря говорят: «умом Россию не понять…». Вера и надежда то единственное, и очень важное, что, пожалуй, и является нашей истинной национальной чертой, тот фундамент и основа, которая позволила только нашей, единственной стране в мире, пережить в одном веке три революции, одну гражданскую войну, две мировые и страшные репрессии. За сто лет три раза практически полностью терять государство (самое большое в мире), и каждый раз, по сути, заново его отстраивать. Таким опытом за столь короткий период времени, не может «похвастать» ни одна другая страна в мире, за всю его историю. Может хвастать здесь особо нечем, но, безусловно, это серьезный повод для гордости и огромного уважения к российскому народу. Так может, с этого и начать – с культуры нашего общения, с уважения к своему ближнему, простому человеку, с достойного положения в обществе уборщицы, рабочего, вахтера, и дворника, а там глядишь, и глобальная экономика подтянется?

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Сегодня в 14:19, просмотров: 92, комментариев: 0


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