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После ЧМ-2018 трем-четырем игрокам нашей сборной поступят предложения от зарубежных клубов

Фото tsargrad.tv
Фото tsargrad.tv

Мое отношение к новинке ЧМ-2018 к системе VAR (ВАР – видеопомощник арбитров) весьма позитивное. Чтобы там не говорили. Меня ВАР не напрягает. Те остановки, которые делаются для того, чтобы разобраться с той или иной ситуацией меня не напрягают. Не стоит забывать, что именно с помощью системы ВАР мы получили возможность пробить пенальти в матче с Испанией.

После такого удачного выступления сборной России на этом чемпионате мира, я думаю, что нашим игрокам последуют деловые предложения. И, конечно, все зависит от наших футболистов – захотят они или не захотят принимать предложения.

Но я уверен, что минимум трем-четырем игрокам нашей сборной последуют приглашения от зарубежных клубов. Что касается стоимости игроков, то я в это не лезу. Это не мое дело. Но то, что чемпионат мира может влиять на цену игрока, – это несомненно. Ведь это своеобразная лакмусовая бумажка.

То, что кто-то ругает газоны на стадионах ЧМ-2018, – это субъективно. Лично я не слышал ни одного комментария от самих футболистов о газонах для игры. Может, где-то и были какие-то эксцессы, но мне это на глаза не попадалось. Я считаю, что газоны и стадионы хорошо подготовлены к ЧМ-2018. Я не слышал ни от одного победителя или проигравшего, чтобы кто-то ругал газоны.

На этом чемпионате мира игру на уровне лучших футболистов планеты показывает французский игрок – Килиан Мбаппе.

Если не выделять нашу сборную, то на ЧМ-2018 году сильно впечатляют «хорваты», поскольку они дошли до финала. Я думаю, что мало кто ожидал такого развития событий и такого успеха от сборной Хорватии.

Кто может стать чемпионом мира на этот раз – прогнозировать не берусь. Победит достойный

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Сегодня в 12:28, просмотров: 97, комментариев: 0


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