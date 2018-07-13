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​Насекомые и их знакомые

Кадр из к/ф "Муха" 1958 года
Кадр из к/ф "Муха" 1958 года

Жителей Сургута атакуют рои мошки, оставляющие страдания и болячки. Однако букашки-кровососы не самое страшное, что может вам встретиться. Гигантские крабы-монстры, космические креветки и мутанты-муравьи – вот, что поистине внушает ужас. Редакция siapress.ru подготовила топ-10 фильмов и сериалов о невиданных и мерзких тварях, которые точно кусаются.

*Порядок в рейтинге распределялись согласно оценке киносайта IMDb.

«Атака крабов-монстров» (1957)

IMDb: 4.80

Группа ученых, изучавших последствия атомной радиации, исчезает. Правительство решает послать в этот район военных. Но самолет, перевозивший команду спецназовцев, терпит катастрофу. Ученые и военные остаются практически без еды, оружия, оборудования и связи с окружающим миром. Тем не менее, они начинают исследовать необычайно быстро уменьшающийся в размерах остров, на котором оказались. Вскоре выясняется, что грунт растаскивают мутировавшие в результате ядерных испытаний крабы, подбирающиеся все ближе к людям. В течение нескольких дней крабы уничтожают несколько квадратных километров острова. А военные пока не решаются использовать оставшийся от предыдущей экспедиции динамит…

«Мутанты» (1997)

IMDb: 5.90

Пара исследователей остановили страшную эпидемию унесшую многие жизни. Однако из-за использования генной инженерии – нарушен природный баланс. Теперь Нечто человекоподобное начинает охотится за людьми.

Режиссер фильма Гильермо дель Торо, снявший оскароносную «Форму воды» (2017).

Арахнофобия (1990)

IMDb: 6.40

Доктор Росс Дженнингс страдает арахнофобией – боязнью пауков. Он перебирается в маленький провинциальный городок в надежде на тихую и спокойную жизнь. Но по роковой случайности, из южноамериканских джунглей туда попадает смертоносный паук.

Интересно, что в фильме был использован вид новозеландских пауков Delena cancerides, который не опасен для человека, хоть и выглядит угрожающе.

«Фаза 4» (1974)

IMDb: 6.60

Главные герои: двое ученых и спасенная девушка пытаются остановить резко поумневших (из-за космического воздействия) и агрессивных муравьев, которые нападают на людей.

Кстати, круги на полях, которые мистицисты приписывают инопланетянам, впервые появились в этом фильме. Спустя два года после выхода «Фазы 4» вдохновленные шутники в Великобритании создали подобные арт-объектов.

«Феномен» (1984)

IMDb: 6.90

Студентка, страдающая лунатизмом, учится в престижном женском пансионе в Швейцарии, где начинает орудовать убийца, совершающий преступления с неподдающейся описанию жестокостью. Биолог, изучающий трупных червей и насекомых, берётся помочь полиции в определении времени убийств.

Режиссер Дарио Ардженто вдохновился идеей фильма после того как узнал, что иногда во время расследований убийств используют насекомых. Для работы над «Феноменом» он долгое время изучал книгу М. Леклерка «Энтомология и судебная медицина».

«Звездный десант» (1997)

IMDb: 7.20

Всем знакомый фильм, жанра военной фантастики, описывает космическую войну землян с насекомоподобными инопланетянами — «арахнидами».

«Как работает это кино? Оно втягивает зрителя в себя, заставляет его сначала симпатизировать персонажам, потом идентифицироваться с ними, а потом, когда слияние становится полным, — бац! — оказывается, что герои-то — фашисты. Я использовал много цитат из «Триумфа воли» Лени Рифеншталь, у героев была отчётливо нацистская форма. Конечно, многие зрители этого просто не заметили, но их поставили перед выбором: или вы начинаете сомневаться, или следуете за логикой героев дальше и начинаете убивать. Это фильм о том, что некоторые аспекты американского империализма могут привести к новой разновидности фашизма», – рассказывает о фильме режиссер Пол Верховен.

«Они» (1954)

IMDb: 7.30

В небольшом американском городе происходит серия зверских убийств. Агенты ФБР оказываются бессильны в расследовании необычных преступлений, в то время как доктор наук Медфорд и его дочь Пэт раскрывают тайну: убийцы – огромные мутировавшие муравьи, угрожающие всему человечеству.

В киноленте впервые была поднята темя возможных опасных последствий испытаний ядерного оружия. Фильм был номинирован на премию Оскар за Лучшие спецэффекты.

«Муха» (1986)

IMDb: 7.50

Серия неудачных экспериментов с телепортацией закончилась превращением в насекомое.

Режиссер фильма Дэвид Кроненберг появляется в камео в роли гинеколога, правда на экране видны только его глаза.

«Район №9» (2009)

IMDb: 7.90

Пришельцев-беженцев с другой планеты прибывших на Землю более 20 лет назад поселили во временный лагерь в южноафриканском Районе №9. Они подобны общественным насекомым, но все-таки разумны и во многом похожи на людей. Правда живущие на гуманитарную помощь гости со временем надоедают жителям планеты.

Кстати, все инопланетяне в фильме сделаны на компьютере, за исключением тел, лежащих в медицинской лаборатории. А язык, на котором говорят пришельцы (щелкающие звуки) был создан с помощью трения тыквы.

«Безмозглые» (2016)

IMDb: 8.10

Культовый современный сериал, наполненный политической сатирой, с муравьями-убийцами, пожирающими человеческие мозги.

«Чёрное зеркало» (2011-…)

IMDb: 8.90

А конкретно, шестой эпизод третьего сезона – «Враг народа», поведает зрителю об ужасных пчелах-убийцах.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 52, комментариев: 0


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