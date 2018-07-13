Электробус на дорогах Сургута: впечатления пассажиров // ФОТО

Еще в ноябре прошлого года администрация Сургута сообщила о скорейшем появлении в городе первого электрического автобуса. Планировалось, что транспорт будет испытан в условиях сургутской зимы. Однако его прибытие постоянно откладывалось, и доехал он к нам только в самый разгар лета.

Корреспонденты siapress.ru решили узнать, как первые пассажиры оценивают новый вид общественного транспорта.

«Техника новая, поэтому мне нравится передвигаться на таком автобусе, очень комфортно: нет никаких резких торможений, шума. К тому же мне приятно, что электробус не вредит окружающей среде», — отмечает сургутянин Евгений.

Отметим, что на первый взгляд электробус ничем не отличается от обычных автобусов, курсирующих по городу. Понять, что это действительно нечто совершенно новое, можно лишь оказавшись внутри. Там прохладно и тихо: транспорт оборудован климат-контролем, подстраивающимся под температуру на улице. В салоне слышны лишь разговоры пассажиров и гул кондиционера. Комфорт — не единственное очевидное достоинство электробуса: нет обыкновенной черной дымки, валящей из выхлопных труб, а, значит, мать-природа может вздохнуть с облегчением.

«Я даже не сразу поняла, что этот автобус какой-то особенный. Что сразу оценила — так это прохладу... Настоящее спасение от ужасной жары! А потом автобус тронулся, и я поняла, что в нем еще и тише, чем обычно. Тогда-то стало понятно, что это что-то новенькое» — делится впечатлениями пассажирка Ирина.

Многие сургутяне, передвигающиеся на общественном транспорте, не скрывают опасений насчет зимнего периода и считают, что электробус может оказаться не таким полезным, как об этом рассказывают: «Сейчас-то, конечно, хорошо и приятно передвигаться на таком автобусе, даже очень. Но нашу зиму это чудо техники вряд ли переживет. Бывает, обычные автобусы встают, а тут такое. Ну, время покажет» — поделилась с журналистами своим мнением пенсионерка Тамара.

Сомнения возникают не только у простых горожан, но и у экспертов. Так специалисты местного ОНФ считают, что к новому транспорту надо отнестись с осторожностью и для начала посмотреть, как он будет эксплуатироваться в холодное время, насколько будет рентабелен и экономически выгоден (такой автобус в два раза дороже обычного).

Сами чиновники тоже решили, что электробус должен пройти испытание сургутскими морозами. В ближайшее время администрация планирует начать переговоры по этому вопросу с заводом-изготовителем.

Фото: Д. Быков

Справка: Для полного заряда батареи электробуса хватает всего шесть часов, а запас хода со включенным климат-контролем составляет 200-220 километров. Для пассажиров с ОВЗ автобус оснащен аппарелью для заезда колясок, кнопками вызова водителя и отдельным местом для коляски в середине салона.