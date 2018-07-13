«И стены помогают»

В Сургутской травматологической больнице в рамках проекта «Каждому, кто любит свой город» палаты в детском нейрохирургическом отделении преобразились: стены украсили первые росписи с героями сказки Дэвида Макки «Элмер».

О том, как восприняли новшество маленькие пациенты и их родители рассказала пресс-секретарь больницы Ирина Цхададзе:

«Это оказалась отличная идея. Мы разговаривали с мамами, которые сейчас находятся здесь с детьми – они в восторге. Есть пациенты, которые регулярно оказываются у нас, проходят обследования, и они рады изменениям. А детям нравится наблюдать за работой художников, и особенно помогать. Детки даже делали свой вклад, принимали участие, так что это такое совместное творчество».

Сейчас в работе находятся две палаты, но это только начало – в планах расписать стены всех палат и украсить их двери наклейками с героями сказки, чтобы детям было легче ориентироваться в отделении. «Мне пришла идея, именно в плане колористики, использовать очень яркие цвета. Я понимаю, что они стимулируют к жизни, к хорошему настроению, как-то влияют на наше самочувствие, и поэтому я вспомнила про этого слонёнка. Я предложила его воспитанникам, он им понравился, и мы выбрали его в качестве талисмана», – поделилась с нами родоначальница проекта «Каждому, кто любит свой город» Елена Горло.

Елена также рассказала, что проект спонсировала Нотариальная палата Югры. Благодаря их поддержке удалось осуществить планы в травматологической больнице, и, вероятно, получится преображать город и дальше.

«Хочется принять участие в жизни Сургута, создать масштабный ежегодный проект, включающий такие небольшие этапы, части, как эта. Там будут выставки, конкурсы, посвященные именно городу, его улучшению», – рассказала Горло.

Добавим, что в проект может сделать свой вклад любой желающий возрастом до 16 лет – нужно просто принести свои рисунки в любую библиотеку города. Работы, прошедшие конкурс, могут оказаться на стенах Сургутской травматологической больницы или другого здания, которое художники проекта решат расписать следующим.