Только мне так не везет?

Вчера мы написали о том, что жители Югры теперь по упрощенной схеме смогут получать свои посылки на почте.

Это нововведение, как и ранее появившаяся в некоторых отделениях электронная очередь, призвано облегчить участь клиентов госкомпании, которая пытается идти в ногу со временем.

Я почему-то сразу вспомнила последний свой опыт взаимодействия с Почтой России, который произошел буквально с неделю назад.

Отслеживаю доставку посылки по треку в интернете. Отображает, что она пришла в сортировочный центр компании в Сургуте. Жду. Статус не меняется более 14 дней. Решаю сходить в свое отделение на 30 лет Победы, чтобы узнать, по каким причинам задержка. Беру талончик, стою минут 40 в очереди.

Милая сотрудница, посмотрев данные в компьютере, сообщает, что посылка по неведомым причинам попала в отделение на Маяковского, где благополучно меня дожидается все эти две недели. Хотя адрес при заказе был указан верно. Отмечу, что ни бумажное, ни смс-уведомление я не получала.

Иду в отделение на Маяковского. Там, слава богам, нет талонов, обслуживают людей по-старинке — живой очередью. Мне повезло, людей передо мной не было, хотя был будний день, послерабочее время.

Уже дома, начав вскрывать пакет, понимаю, что он не мой. И верно: трек другой, получатель — мужчина, живущий в другом районе. Хорошо, что владелец указал телефон. Мы созвонились, посылку я отдала при встрече.

Иду в отделение снова. Сотрудница в недоумении, как мне могли отдать чужое, если уведомление я заполнила на свой трек? Радует, что они не потребовали вернуть чужой пакет, поверив на слово, что я его отдала хозяину. Но мою посылку мне вернуть почему-то не могут. Уже приготовилась ругаться, однако все обошлось: старшая по отделению за три клика решила проблему. Ура.

Почте, конечно, респект, что пытается улучшить обслуживание клиентов, но почему-то меня их нововведения пугают…