В Самаре убогое благоустройство, а Нижний Новгород — город с доступными тёлками // ВИДЕО

Я побывал во всех городах-хозяевах Чемпионата, изучил инфраструктуру и благоустройство, оценил организацию и теперь готов представить вам свой личный рейтинг городов ЧМ-2018!Сразу отмечу, что Москву и Питер я рассматривать специально не стал — это города с особым бюджетом и особым подходом к ним — так что в рейтинг вошли девять региональных городов.
Их я оценивал по следующим номинациям:
- Стадион
- Работа полиции
- Новое благоустройство
- Аэропорт
- Фан-зона
- Общая атмосфера в городе
Итак, делюсь впечатлениями по свежим следам!
1 место. Казань. 25 баллов
2 место. Екатеринбург. 24 балла
3 место. Нижний Новгород. 23 балла
4 место. Ростов-на-Дону. 22 балла
5 место. Самара. 21 балл
6 место. Калининград. 19 баллов
7 место. Волгоград. 18 баллов
8 место. Саранск. 14 баллов
9 место. Сочи. 10 баллов
Фото: varlamov.me