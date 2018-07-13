В Самаре убогое благоустройство, а Нижний Новгород — город с доступными тёлками // ВИДЕО

Я побывал во всех городах-хозяевах Чемпионата, изучил инфраструктуру и благоустройство, оценил организацию и теперь готов представить вам свой личный рейтинг городов ЧМ-2018!

Стадион

Работа полиции

Новое благоустройство

Аэропорт

Фан-зона

Общая атмосфера в городе

Сразу отмечу, что Москву и Питер я рассматривать специально не стал — это города с особым бюджетом и особым подходом к ним — так что в рейтинг вошли девять региональных городов.Их я оценивал по следующим номинациям:

Итак, делюсь впечатлениями по свежим следам!

1 место. Казань. 25 баллов

2 место. Екатеринбург. 24 балла

3 место. Нижний Новгород. 23 балла

4 место. Ростов-на-Дону. 22 балла

5 место. Самара. 21 балл

6 место. Калининград. 19 баллов

7 место. Волгоград. 18 баллов

8 место. Саранск. 14 баллов

9 место. Сочи. 10 баллов

Фото: varlamov.me