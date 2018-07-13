​Югра горит

За текущий год в ХМАО произошло 780 бытовых пожаров. Об этом siapress.ruсообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко. По словам представителя ведомства, причины возгорания можно подразделить на пять основных категорий:

— нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования;

— нарушение правил устройства эксплуатации печей;

— неосторожное обращение с огнем;

— нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

— поджог (незначительный процент).

Кроме того, Вадим Симоненко отметил хорошую тенденцию:количество пожаров в Югре каждый год сокращается. «В 2017 году возгораний было 808, что на девять процентов больше, чем в нынешнем, — пояснил сотрудник МЧС. — Такая же история и с пострадавшими людьми. Погибших в пожаре практически в два раза меньше, чем в предыдущем году! Число травмированных составляет 50 человек».

В ведомстве напоминают, что необходимо с должным вниманием относиться к мерам пожарной безопасности. «Пользуйтесь исправными приборами, следите за печью, не выбрасывайте бутылки, осколки и окурки, приводящие не только к возгоранию, но и к загрязнению окружающей среды, и следите за исправностью автомобиля», — порекомендовали в министерстве.