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Их, видимо, и так раздражает успех этого чемпионата…

Фото pozneronline.ru
Фото pozneronline.ru

Я хотел сказать два-три слова не о футболе, разумеется, а о том, что происходит вокруг этого футбола, первенства мира.

Первое, разумеется, это то, что до него вся западная пресса была резко отрицательно настроена, и более того, Великобритания, они предупреждали своих граждан не ездить болеть за Англию, потому что в России бандиты будут избивать английских болельщиков, и напугали довольно большое количество людей. Из Англии относительно мало приехало болельщиков.

Но вообще говорили, что это будет неинтересно, что это будет позор и так далее. Это очень быстро изменилось, с тех пор тональность стала совершенно другой.

Приехало порядка трех с половиной миллионов человек, это большое число, и конечно, это определенная победа и прежде всего для Путина, потому что вот эти три с половиной миллиона человек, которые, вернувшись домой, будут рассказывать то, что они видели, а видели они только хорошее. Но есть попытки сказать, что все это неправда, что все эти улыбки со стороны русских – фальшивые. Но это не очень работает, когда люди чувствуют, что к ним хорошо относятся, они это воспринимают.

И при этом такое незнание, поразительно незнание жизни нашей страны, когда человек откровенно говорит, что он думал, что в магазинах пусто, что ничего у нас купить нельзя, то есть как будто это все еще советское время, и он поражается тому, что это все совершенно не так. Это, конечно, выигрыш, колоссальный выигрыш для образа страны, и в этом случае это, конечно же, успех.

Я давал интервью BBC не так давно, когда меня спрашивали: «Ну что, это успех для Путина»? Я говорил: «Конечно, это успех, который вы обеспечили. Если б вы так плохо не говорили, то, может быть, и не было бы такого успеха. Вы так настроили всех, что здесь ужас, что, когда они приехали и увидели, что не ужас, их отношение стало гораздо более позитивным, чем если бы они просто приехали ну как бы в нормальную страну».

Но есть вторая сторона, и я об этом хотел бы говорить более подробно. Сегодня мне позвонили из Национальной службы новостей, и меня попросили прокомментировать тот факт, что определенный сегмент нашего населения говорит о том, что мы зря радуемся, что вот этот психоз по поводу футбола, это никому не нужно, это ничему не соответствует, что у нас кровавый режим и что как только все это кончится, опять все будет плохо, все будет так, как было.

Речь идет о политических противниках нынешнего режима, о людях, которые считают себя либеральной интеллигенцией, скажем так, и те люди, для которых, как я понимаю, ничего хорошего не может быть в принципе, априори. Пока действует такая власть, какая она есть, ничего не может быть хорошего. И это довольно странная, на самом деле, позиция, при которой такое ощущение, что вот эти люди не могут преодолеть свои политические пристрастия, и лишены абсолютно возможности о чем-то трезво и объективно судить. Коль скоро это так, то тогда у них и шансов никаких нет.

То есть вообще-то, когда ты участвуешь в политической борьбе, ты должен уметь быть трезвым в своих суждениях, и только так можешь выиграть в какой-то борьбе. А здесь… их, видимо, и так раздражает успех этого чемпионата, а он действительно успешен, пока что ничего плохого не было, я уверен, что есть люди, которые мечтают, чтобы что-нибудь такое произошло, взрыв какой-нибудь, это точно совершенно, я в этом не сомневаюсь.

Это вот удивительная вещь, и она в какой-то степени может быть свойственна России больше, чем другой стране.

Ну, я к чему это говорю? Предположим, какая-нибудь партия или группа партий, которые не признают там того же Трампа, а очень многие в Америке против него выступают, но им и в голову не придет вот из-за этого отвергать любой успех. А это происходит, и происходит уже, скажем, то, что сборная России все-таки прошла до четвертьфинала, преодолев Испанию, воспринимается уже как политический момент, а не как спортивный.

Это означает, что патриоты так называемые, государственники, правы, а остальные неправы. Поразительная вещь, если вдуматься в то, что это говорит о состоянии нашей страны. Я о разделении людей.

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Сегодня в 10:04, просмотров: 53, комментариев: 1


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Комментарии:
Tenoten
не нравится
Сегодня в 10:16
Ну куда же без его комментария - гражданина, умеющего пройти между каплями в самый сильный ливень, лизнуть кому надо и сохранить при этом мудрый прищур умных глаз: мол, вы же понимаете...

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Мнения

Их, видимо, и так раздражает успех этого чемпионата…

Их, видимо, и так раздражает успех этого чемпионата…
То, что сборная России все-таки прошла до четвертьфинала, преодолев Испанию, воспринимается уже как политический момент, а не как спортивный.
Владимир Познер, журналист Сегодня в 10:04
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