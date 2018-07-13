​4 этажа? Беру! Сургутяне записываются в очередь на новые квартиры Сибпромстроя

Старт продаж квартир в домах Сибпромстроя в Дорожном поселке еще не начался, а сургутяне уже выстроились в очередь за жильем — в листе ожидания уже более 50 семей.

Такой спрос вполне объясним: новый комплекс застройщика в Дорожном — не привычные высотки, а четырехэтажные комфортные дома, которые уже давно ждали жители города и района. А самое главное, что несмотря на свое очевидное преимущество перед стандартными многоэтажками, по стоимости жилье в этих новостройках не отличается от других предложений Сибпромстроя. Минимальная цена за студию в 28 квадратов — 1,75 млн рублей.

Всего на территории комплекса 21 дом, на данный момент готовы к заселению 14 из них. Четырехэтажки одноподъездные, в каждом корпусе в среднем 60 квартир. Здесь в большом количестве имеются студии, однокомнатные квартиры, немного «трешек». Как отмечают специалисты застройщика — большие квартиры выкупаются в первую очередь, поэтому желающим приобрести себе гнездышко попросторнее стоит поспешить.

В двух домах в квартирах выполнен социальный ремонт (уложен ламинат, поклеены обои, в санузлах плитка и сантехника). В остальных отделка черновая.

Нельзя не отметить развитость инфраструктуры в Дорожном — в нем уже есть все необходимое для комфортного проживания. В своем комплексе Сибпромстрой предусмотрел два пристроенных детских сада, школа же имеется в самом поселке (в паре минут ходьбы).

На территории нового мини-городка все уже готово к заселению — во дворах установлены современные спортивные детские и игровые площадки, беседки. Автомобильные стоянки наземные, а значит — бесплатные. Неподалеку протекает река, вокруг комплекса много деревьев, которые создают некий деревенский уют и дают свежий воздух.

Отметим, что до города из Дорожного можно добраться за 15-20 минут на автомобиле, а на общественном транспорте немногим дольше.

Квартиры от Сибпромстроя можно купить в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.