Футбол и пенсии

Интересное наблюдение за пристрастиями читательской аудитории. Новости и статьи о проходящем в России чемпионате мира кратно - в десятки раз - уступают по «читабельности» новостям и аналитике о грядущей (наступившей?) пенсионной реформе. Экономист В. Иноземцев - 50 тысяч (!) просмотров, депутат госдумы А. Сидоров - 20 тысяч, а Тина Канделаки с футболом - 800.

Не проведёшь народ-то. Зрелища он любит, но о хлебе не забывает. За мундиаль, конечно, спасибочки, но проблема пенсии оказалась (является) острее футбольного счастья.