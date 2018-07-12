Футбол и пенсии

Интересное наблюдение за пристрастиями читательской аудитории. Новости и статьи о проходящем в России чемпионате мира кратно - в десятки раз - уступают по «читабельности» новостям и аналитике о грядущей (наступившей?) пенсионной реформе. Экономист В. Иноземцев - 50 тысяч (!) просмотров, депутат госдумы А. Сидоров - 20 тысяч, а Тина Канделаки с футболом - 800.
Не проведёшь народ-то. Зрелища он любит, но о хлебе не забывает. За мундиаль, конечно, спасибочки, но проблема пенсии оказалась (является) острее футбольного счастья.
То что сделаешь сегодня - отрабатывать будешь завтра.
Получается: если сегодня промолчишь, проспишь главное, отрабатывать Карму завтра будешь.
Ни одни му-хрю депутатов, ни пространное писания Иноземцева не людей с толку. Люди на уровне подсознания понимают что их дурят и по крупному, круче чем в момент лихой приватизации.
Меня умиляет особенно когда говорят о росте продолжительности жизни и ставят это в заслугу врачей и науки.
Но рост может смениться и падением продолжительности жизни, на это много разных причин, ни государство ни врачи к этому никакого отношения могут не иметь.
Депутаты своей откровенной забалтованием вопроса важного , зарабатывают себе Карму, которую придется отрабатывать. И чем ближе конец этой жизни, тем больше отработка. Все с полна придется отработать.
Знаете, мало кто отрыто говорит, мало таких, в пенсионном вопросе даже идейные противники сходятся во мнении, очередное обдирания НАРОДА!