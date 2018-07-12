Несмотря на то, что участников стало меньше, пикет все равно состоится

В это воскресенье, 15 июля с 11 до 12 часов, в Ханты-Мансийске пройдет пикет против повышения пенсионного возраста.
Ожидалось, что местом мероприятия станет главная площадь возле правительства ХМАО, однако власти согласовали другое место — площадь в Самарово (старая часть города).
Планировалось, что на акцию выйдет более 500 человек, но из-за давления на некоторых участников число пикетирующих сократилось вдвое.
Профсоюзы выступают категорически против данной инициативы. Предлагаемая законопроектом «точечная мера» по повышению общего пенсионного возраста не приведет к достижению поставленной законопроектом цели: обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ.
Кроме того, законопроект не учитывает все риски для работников и пенсионеров и никаким образом не решает задачу, поставленную в Указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», по искоренению бедности и повышению благосостояния пенсионеров.
Предлагаемая инициатива не обоснована и с точки зрения оценки ее влияния на социально-экономическое положение в стране:
Таким образом, внесение данного законопроекта в Государственную Думу преждевременно, а его принятие невозможно без комплексного подхода к реформированию пенсионной системы. Рассмотрение законопроекта может быть повторно инициировано властью только на завершающем этапе глобальной реформы пенсионной системы.
А что мешает профсоюзам вывести народ как на первое мая, например?
Игрушечное противостояние надо показать народу, вот что это