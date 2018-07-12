Несмотря на то, что участников стало меньше, пикет все равно состоится

В это воскресенье, 15 июля с 11 до 12 часов, в Ханты-Мансийске пройдет пикет против повышения пенсионного возраста.

Ожидалось, что местом мероприятия станет главная площадь возле правительства ХМАО, однако власти согласовали другое место — площадь в Самарово (старая часть города).

Планировалось, что на акцию выйдет более 500 человек, но из-за давления на некоторых участников число пикетирующих сократилось вдвое.

Профсоюзы выступают категорически против данной инициативы. Предлагаемая законопроектом «точечная мера» по повышению общего пенсионного возраста не приведет к достижению поставленной законопроектом цели: обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ.

Кроме того, законопроект не учитывает все риски для работников и пенсионеров и никаким образом не решает задачу, поставленную в Указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», по искоренению бедности и повышению благосостояния пенсионеров.

Предлагаемая инициатива не обоснована и с точки зрения оценки ее влияния на социально-экономическое положение в стране:

не проведен анализ последствий реализации законопроекта на рынок труда, в том числе не предусмотрены меры по созданию новых рабочих мест, по защите от безработицы для лиц старшего возраста, меры по предоставлению первого рабочего места для выпускников образовательных учреждений, не предусмотрены программы оперативной̆ переподготовки кадров;

не предусмотрены меры по улучшению качества оказания медицинской̆ помощи работникам в связи с увеличением периода трудоспособности;

отсутствуют расчеты и статистические показатели, которые легли в основу законопроекта;

не представлены финансово-экономические расчеты, подтверждающие реальное увеличение пенсий.

Кроме того, правительством РФ не разработан и не внесен на рассмотрение законопроект по проведению государственной политики в сфере оплаты труда, направленный на повышение заработной платы, который, скорее всего, в большей степени смог бы обеспечить «сбалансированность и финансовую устойчивость пенсионной системы».

Таким образом, внесение данного законопроекта в Государственную Думу преждевременно, а его принятие невозможно без комплексного подхода к реформированию пенсионной системы. Рассмотрение законопроекта может быть повторно инициировано властью только на завершающем этапе глобальной реформы пенсионной системы.