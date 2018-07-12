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Несмотря на то, что участников стало меньше, пикет все равно состоится

eurasian-defence.ru
eurasian-defence.ru

В это воскресенье, 15 июля с 11 до 12 часов, в Ханты-Мансийске пройдет пикет против повышения пенсионного возраста.

Ожидалось, что местом мероприятия станет главная площадь возле правительства ХМАО, однако власти согласовали другое место — площадь в Самарово (старая часть города).

Планировалось, что на акцию выйдет более 500 человек, но из-за давления на некоторых участников число пикетирующих сократилось вдвое.

Профсоюзы выступают категорически против данной инициативы. Предлагаемая законопроектом «точечная мера» по повышению общего пенсионного возраста не приведет к достижению поставленной законопроектом цели: обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ.

Кроме того, законопроект не учитывает все риски для работников и пенсионеров и никаким образом не решает задачу, поставленную в Указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», по искоренению бедности и повышению благосостояния пенсионеров.

Предлагаемая инициатива не обоснована и с точки зрения оценки ее влияния на социально-экономическое положение в стране:

  • не проведен анализ последствий реализации законопроекта на рынок труда, в том числе не предусмотрены меры по созданию новых рабочих мест, по защите от безработицы для лиц старшего возраста, меры по предоставлению первого рабочего места для выпускников образовательных учреждений, не предусмотрены программы оперативной̆ переподготовки кадров;
  • не предусмотрены меры по улучшению качества оказания медицинской̆ помощи работникам в связи с увеличением периода трудоспособности;
  • отсутствуют расчеты и статистические показатели, которые легли в основу законопроекта;
  • не представлены финансово-экономические расчеты, подтверждающие реальное увеличение пенсий.
    • Кроме того, правительством РФ не разработан и не внесен на рассмотрение законопроект по проведению государственной политики в сфере оплаты труда, направленный на повышение заработной платы, который, скорее всего, в большей степени смог бы обеспечить «сбалансированность и финансовую устойчивость пенсионной системы».

    Таким образом, внесение данного законопроекта в Государственную Думу преждевременно, а его принятие невозможно без комплексного подхода к реформированию пенсионной системы. Рассмотрение законопроекта может быть повторно инициировано властью только на завершающем этапе глобальной реформы пенсионной системы.


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    Сегодня в 12:04, просмотров: 353, комментариев: 3


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    Комментарии:
    Моби
    не нравится
    Сегодня в 12:09
    "Профсоюзы выступают категорически против данной инициативы. " - да, да, да
    А что мешает профсоюзам вывести народ как на первое мая, например?
    Игрушечное противостояние надо показать народу, вот что это
    Моби
    не нравится
    Сегодня в 12:14
    Это болтовня местечкового "профсоюзного лидера". А вот официальная позиция ФНПР с их сайта - "
    Заседание Исполкома ФНПР
    26.06.2018
    На очередном заседании Исполкома ФНПР, прошедшем 26 июня 2018 года под председательством Михаила Шмакова, был рассмотрен вопрос «О позиции ФНПР по законопроекту Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

    Было отмечено, что данный законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста, не учитывает всех рисков, возникающих для работников и пенсионеров. Более того, он не согласуется с «майским» указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым поставлена задача искоренения бедности и повышения благосостояния пенсионеров. А реализация законопроекта без комплекса мер, предложенных профсоюзной стороной на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 16 июня с.г., не может привести к желаемым результатам.

    Исполком ФНПР одобрил позицию профсоюзной стороны РТК о необходимости «пакетного» рассмотрения проблем, связанных с данным правительственным законопроектом, включая увеличение размеров заработной платы, ратификации без изъятий 102-й Конвенции МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, пересмотр методики определения прожиточного минимума, повышение качества медицинских услуг и ряда других мер для устойчивости и развития пенсионной системы страны."

    ....Нет ни одного слова, что "профсоюз категорически против".
    Лейте дальше в уши.

    Александр Захаркин
    не нравится
    Сегодня в 13:47
    Обсуждение пенсионной «реформы» в Гос. Думе РФ представителями Объединения профсоюзов СОЦПРОФ
    в том числе г. Сургут.

    profsvoboda.do.am/news/obsuzhdenie_pensionnoj_reformy_v_gos_dume_rf_predstaviteljami_socprof/2018-06-29-426

    profsvoboda.do.am/news/obsuzhdenie_pensionnoj_reformy_v_gos_dume_rf_predstavitel_socprof_sokolov_vladimir_sergeevich/2018-07-08-431

    profsvoboda.do.am/news/andrijakin_valerij_v_gos_dume_rf_na_obsuzhdenii_socprof_pensionnoj_reformy/2018-06-30-428

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