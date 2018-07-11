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О пенсионной реформе и не только

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Раз государство бессильно гарантировать достойные пенсии гражданам для их материального обеспечения и предоставление человеку средств к существованию (см. ст 39 Конституции РФ), тогда эти функции надо брать, пока не поздно, в свои руки самим пенсионерам. Как?

Пенсионеры в России есть (около 40 миллионов), а самоуправляющейся организации пенсионеров России, опирающейся на свой Пенсионный фонд - нет!? «Пенсионный Фонд России» изначально в виде страховых взносов принадлежит пенсионерам, так как они наполняли его средствами всю свою трудовую деятельность.

Конституция гарантирует социальную защиту граждан Российской Федерации и провозглашает основные направления государственной внутренней политики, касающейся пенсионного обеспечения. В соответствии с ней принят закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации» от 20 ноября 1990 года как нормативная основа пенсионного обеспечения России. Основополагающая идея российского пенсионного закона состояла в том, чтобы в стране укоренилась подлинная система обязательного пенсионного страхования, обеспечивающая достойный уровень жизни людей, выбывающих из орбиты общественного производства в силу естественных причин, прежде всего, наступления старости.

Все условия и нормы уплаты соответствующих страховых взносов, так же, как условия и нормы пенсионного обеспечения, определяются государством. Они не могут быть изменены по соглашению сторон трудового договора, по решению президента и правительства. Исходя из сути экономической и социальной сущности обязательного социального страхования, следует несколько выводов и принципиальных положений:

– пенсионеры из числа застрахованных не иждивенцы общества, а люди, заработавшие пенсию.
– пенсионные взносы должны взиматься в размерах, обеспечивающих возможность предоставлению человека такую пенсию, которая обеспечивает достойную его жизнь в пенсионный период.
– уровень пенсий должен находиться в неразрывной связи со страховым стажем и заработком, из расчета которого уплачивались взносы.
– страховые фонды ни при каких обстоятельствах и ни кем не могут расходоваться на иные цели, кроме пенсионного обеспечения застрахованных и их семей, и тем более изыматься из данного фонда, в том числе и временно.
– деятельность всей системы обязательного пенсионного страхования должна находиться под контролем и наблюдением застрахованных и страхователей, а так же парламента.
– государство призвано гарантировать осуществление установленной им системы обязательного пенсионного страхования.

В последнее время особенно наглядно проявляются негативные тенденции, практически подрывающие сложившуюся страховую пенсионную систему:

– подчинение пенсионного фонда Правительству.
– использование средств Пенсионного фонда не по их прямому назначению, неопределенному законом.
– задержка платежа в Пенсионный фонд, в частности по государственному сектору экономики или ввиду несвоевременной оплаты государственного заказа за счет бюджета.
– заведомая неполная индексация пенсионных выплат и замена полной индексации пенсий низкими компенсационными выплатами к ним и т.д.

Никаких поручений от пенсионеров, как от застрахованных лиц и соучредителей Пенсионного фонда, по ухудшению достойной жизни в Пенсионный период правительству, обеспечивающим финансово-банковским структурам, мы не давали. Кроме того, в наш пенсионный фонд хотят запустить руки нечистоплотные пройдохи и отъявленные негодяи – шельмецы, от околоправительства, околоГосударственной Думы и околоСовета Федераций.

Вывод напрашивается сам собой. С целью обеспечения гарантий на достойные пенсии гражданам для их материального обеспечения и предоставления человеку средств к существованию, а так же из-за откровенной дискредитации положений Конституции правительством следует:

1. Вывести Пенсионный фонд России из подчинения правительству.
2. Пересмотреть стратегию Пенсионного фонда России и закон «О государственных пенсиях» на их основе создать пенсионную организацию «Фонд российских пенсионеров» управляемую только самими пенсионерами.
3. Созвать Учредительное собрание пенсионеров России. Принять Устав. Избрать правление и ревизионную комиссию.
4. Создать центральную структуру «семейные банки» для контроля поступления пенсионных взносов и распределения пенсионных средств.
5. Для чего, передать Фонд подрастающих поколений в распоряжение «Фонда Российских Пенсионеров», как отвечающего своему прямому предназначению – заботе о будущем. Это вторично задействует интеллектуальный ресурс и опыт пенсионеров.

Вотчина пенсионеров и средств фонда:

– персонализация наставничества и репетиторства от детсада до зрелости (≈30-ти лет).
– материнский уход, забота о престарелых и инвалидах.
– сохранение памяти о предыдущих поколениях (архивы, музеи, памятники, заповедники).
– мониторинг, экспертиза и лицензирование в территориальной организации населения по созданию долгосрочных структур по экологическим стандартам качества (строительство и эксплуатации объектов, путей сообщения: авто - и железных дорог, мостов, морских- и аэро-портов, космодромов, торговых центров, спортивных и оздоровительных комплексов).
– занятия по душе, в соответствии с бизнес-планом и накопленным опытом.

Это сблизит экономическую эффективность и социальную справедливость, высвободит огромный трудовой потенциал молодёжи. Фонд пенсионеров наполнится смыслом «работающего» фонда подрастающих поколений.

6. Основной частью формирования пенсионного фонда, кроме отчислений граждан, сделать поступления от продажи всех природных ресурсов.
7. От любых сделок в сфере бизнеса, деятельности государственных корпораций и международных операций отчислять 10 процентов в «Фонд гражданина-агента России», контрагентами которому выступают все юридические и неюридические лица, принимающие какие-либо обязательства по договорам, то есть заключающие сделку от имени гражданина и учитывающие взаимные выгоды.

Из блага каждого гражданина будет складываться благо всего государства. А личный капитал, накапливаемый за счёт пучка правомочий и гражданской ренты, будет гарантировать гражданину достойное существование, уверенность в завтрашнем дне, раскрывать творческие способности, побуждать его к репродуктивной активности. Это огромный стабилизационный фонд России, это длинные деньги, это зов к сотворению.

PS: При рыночных отношениях парадоксален вывод, что путь воплощения материального равновесия лежат в экономической независимости гражданина (агента) от конъюнктуры рыночных отношений с помощью неприкасаемого минимального и личного капиталов (гражданская рента) граждан-акционеров России, вместо льгот, полисов, страховок, родительского, социального капиталов, даст бог и капитала новорождённого, размещённых государством в семейных банках. Заметим: именно с помощью минимального капитала, но никак не с помощью гарантированного минимального размера оплаты труда (п.2 ст.7 Конст. РФ), откровенно маскирующего суть рабовладельческого мировоззрения.

Возраст 50-70 лет является наиболее продуктивным в отношении самоотдачи и применения опыта и мудрости в практической жизни. Степень принятия ошибочных решений в этом возрасте минимальна, а компетентность и коммуникабельность – высока. И не воспользоваться этим важным свойством человека в столь трудное для страны время, не востребовать столь важные качества старшего поколения, не создать социальные условия и возрастить нужные моральные устои, – преступлению подобно!


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11 июля в 21:32, просмотров: 783, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 09:22
Не считая, что эта заметка в принципе бред в стиле НОДа, можно по существу замечания высказать. Пенсионный фонд НЕ может принадлежать именно пенсионерам - там же деньги еще и пока НЕпенсионеров. Еще - про возраст мудрости и опыта - практика показывает, что с этим как раз проблемы - ведь именно 50-70-летние поголовно голосуют за ту власть, которая этот бардак и навела. Какая уж тут мудрость
tdn
не нравится
Сегодня в 10:21
Пройдохи и отъявленные негодяи, как вы правильно пишите, уже давно запустили свои руки в закрома родины, так что, теперь они обчистят еще и пенсионеров, чего же вы нервничаете? Расслабьтесь и получайте удовольствие. А будете выступать - получите дубинкой по лбу, думаете они могут только соратников Навального винтить??
Марина Соболевская Моби
не нравится
Сегодня в 19:32
А вот тут вы, батенька, не правы, что 50-70-летние поголовно голосуют за ЭТУ власть. Я хоть и отношусь к данной категории, но ни я, ни мои друзья и хорошие знакомые НИ РАЗУ за ЭТу власть НЕ ГОЛОСОВАЛИ.Не могу сказать, что от мудрости. Но от восприятия реальности по-другому и быть не может. А вот автор во многом реальной действительности не понимает. Или её идеализирует.

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