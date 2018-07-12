Кем пойти работать в Сургуте, не имея трудового стажа? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Сургут ежедневно пополняется новыми рабочими руками — приезжими из других регионов России и мигрантами из разных стран. Естественно, что не все они имеют опыт работы, как и большинство выпускников университетов и колледжей.

Но и в этом случае трудоустроиться в нашем городе не составит труда, ведь на рынке вакансий есть масса предложений. Причем заявленные зарплаты иногда превышают среднее значение по округу (более 71 тысячи рублей).

С помощью порталов «HeadHunter», «Зарплата.ру» и «Авито» СИА-ПРЕСС подготовил обзор позиций, на которые вас возьмут с распростертыми объятиями даже без трудового стажа. Правда, некоторые требования к личностным качествам все же имеются.

Мерчендайзер

Мерчендайзеры следят за выкладкой товара и несут ответственность за визуальный облик магазина. Чтобы устроиться на эту должность, нужно обладать следующими качествами: активность, внимательность, ответственность. Работодатели также желают, чтобы потенциальный работник знал тайм-менеджмент.

Мерчендайзеры могут получать до 70 тысяч рублей.

Фото: postupi.online

Продавец-консультант

Если вы владеете грамотной письменной и устной речью, стремитесь к исполнению своих целей и имеете позитивное мышление, то вы запросто сможете устроиться на должность продавца-консультанта.

Работодатели обещают платить от 25 до 120 тысяч рублей.

Кассир

Для работы на этой должности важно быть коммуникабельным, оперативным, общительным и готовым к активной физической и умственной работе.

Плата за такой труд начинается от 15 тысяч. В среднем — 40 тысяч рублей.

Фото: new-staff.ru

Курьер

В этой профессии требования к кандидатам более строгие: необходимо обязательно иметь водительское удостоверение, стаж вождения не менее трех лет, смартфон или планшет. Нужно быть пунктуальным, внимательным, ответственным.

Курьеры в среднем зарабатывают 30 тысяч рублей.

Менеджер по работе с клиентами





Устроиться на эту должность можно, если вы целеустремленный, коммуникабельный, доброжелательный человек, а также хорошо разбираетесь в компьютерах.

Платить обещают от 20 до 60 тысяч рублей.

Фото: adukar.by

Администратор

Администраторы требуются во многие компании. К примеру, в отели, сауны, стоматологии или салоны красоты, этот список можно продолжать очень долго.

Основные требования: коммуникабельность, знание компьютера, в некоторых организациях ждут кандидатов со знанием английского языка на разговорном уровне.

Платят администраторам от 20 до 45 тысяч рублей.

Водитель такси





Чтобы начать работать в такси, помимо наличия водительского удостоверения, нужно знать город или уметь пользоваться навигатором и смартфоном. Не обязательно иметь большой водительский стаж, главное аккуратно ездить.

Предполагается, что в месяц таксист может заработать до 120 тысяч рублей.

Фото: lance24.ru

Официант

Профессия многим кажется одной из самых простых, но это совсем не так. Для устройства на такую должность нужно быть аккуратным и стрессоустойчивым. В основном работодателями ценятся следующие качества: опрятная внешность, грамотная речь, к тому же обязательно наличие медицинской книжки.

Выплачивать обещают от 20 до 40 тысяч рублей. И не забывайте о чаевых.

Охранник





Достаточно опасная и сложная работа, к которой выставляются строгие требования. В некоторых компаниях обязательно наличие удостоверения частного охранника, также требуются справки от психиатра и нарколога. А среди главных качеств приветствуются такие, как внимательность, добросовестность и бдительность.

Работодатели платят за эту работу от 25 до 60 тысяч рублей.

Фото: gubdaily.ru

Мойщик посуды

Если вы хотите подработать мойщиком посуды, то вам обязательно надо быть аккуратным, внимательным, ответственным и иметь медицинскую книжку.

Зарплата составит от 15 до 35 тысяч рублей.

Риелтор





Если вы организованный, коммуникабельный и активный человек, а также хорошо владеете компьютером и готовы упорно работать, то сможете без труда стать риелтором.

Продавая недвижимость, по заверениям работодателей, можно зарабатывать до 150 тысяч рублей.

Фото: dom-i-zakon.ru

Менеджер по продаже автомобилей

Требования к кандидатам несложны: главное иметь грамотно поставленную речь, быть уверенным в себе, коммуникабельным и легко обучаемым.

Работодатели предлагают разную зарплату: от 45 до 120 тысяч рублей.

Уборщик





В этой нелегкой профессии работодатели больше всего ценят честность, ответственность, порядочность, добросовестность, вежливость, дисциплинированность и трудолюбие работников.

Средняя заработная плата составит 20 тысяч рублей.

Фото: lyudmiladom.com

Ранее упомянутые вакансии — самые распространенные из имеющихся для людей без опыта. Мы решили добавить в наш обзор еще несколько вариантов, которые выделяются среди вышеперечисленных по разным признакам, но тоже не требуют наличия рабочего стажа.

Менеджер по оптовым продажам

Оказывается, что, не имея опыта работы, можно зарабатывать до 500 тысяч рублей. Если проявить достаточно упорства, то можно быстро дойти до заветной цифры. Для этого нужно всего лишь иметь грамотную речь, быть способным к обучению, уметь убеждать и хорошо владеть компьютером. Обязательно быть коммуникабельным, активным и позитивным человеком.

Сотрудник полиции в отдел по контролю за оборотом наркотиков





Условия для устройства на эту ответственную должность выглядят следующим образом: образование не ниже полного среднего, служба в вооруженных силах (категория годности в военном билете «А» или «Б-3»). Высшее образование, в дальнейшем нужно будет проходить полный медицинский осмотр.

Заработная плата полицейских в ОКОН, по данным сургутского центра занятости, в среднем составляет 40 тысяч рублей.

Фото: rostovgazeta.ru

Бортпроводник

Если у вас образование не ниже полного среднего, вы владеете английским языком на уровне от «Elementary», имеете документ воинского учета (для юношей), то сможете трудиться бортпроводником. Основные качества, важные для работников: доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность.

Платят от 50 до 90 тысяч рублей в месяц.

Копирайтер





Этот специалист занимается написанием рекламных текстов, которые в дальнейшем должны способствовать увеличению продаж и спроса.

Здесь нет каких-либо строгих требований, важнее всего уметь быстро набирать текст, иметь хороший слог и грамотную письменную речь. Очень ценится способность работать быстро и плодотворно.

Начинающие специалисты получают за эту работу от пяти до десяти тысяч рублей.

Фото: blog.sabkura.com