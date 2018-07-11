В Сургуте всё отлично!

Накануне в СурГУ состоялось вручение дипломов с отличием. Мероприятие прошло в научной библиотеке. Праздник начался с выступления театра пластики и пантомимы «Гротеск», являющегося визитной карточкой вуза. Затем с приветственным словом выступил глава Сургута Вадим Шувалов: «Хочу выразить слова благодарности выпускникам, которые доказали то, что они лучшие, так как получают диплом с отличием». Говоря о студентах-краснодипломниках, глава Сургута отметил, что этот цвет означает первенство и красоту. По словам Шувалова, «это высшее достижение на данном этапе обучения в вузе».

Также глава города рассказал, что, выдавая аттестаты школьникам, он тихонько спросил их о том, куда они пойдут дальше. И он был приятно удивлен, что многие школьники отвечали: «В Сургутский университет».

В свою очередь, ректор СурГУ Сергей Косенок пошутил о том, как ему жаль, что выпускники уходят, когда стипендию повышают в несколько раз. Кроме того, глава альма-матер вспомнил и свои студенческие годы. Он поделился историей о том, как сдавал один предмет целых девять раз. И конечно же, напомнил об основной черте людей, которые выходят на работу в современном мире, — конкурентоспособности.

«Хотелось бы, чтобы вы сами были руководителями своей судьбы и сами писали свою биографию», — такое напутствие дал собравшимся Сергей Косенок.

Отметим, многие выпускники хотят продолжить обучение в стенах Сургутского государственного университета. Например, студентка института экономики и управления СурГУ Алина Быличкина планирует поступать на магистратуру. Выпускница делится своими впечатлениями: «Преподавательский состав очень хороший. Было много чего интересного, много поездок. Университет оказывает большую поддержку. Когда ты хочешь развиваться, хочешь что-то делать, есть все возможности».

Мероприятие закончилось фестивалем, во время которого все традиционно бросали вверх конфедератки.

После этого, согласно обычаю СурГУ, выпускники совершили прощальное прохождение через арку, находящуюся на территории вуза. Символично, что когда-то, еще будучи первокурсниками, они прошли «Врата знания», для того чтобы стать студентами университета, а сейчас выходят из храма науки в новую взрослую жизнь.