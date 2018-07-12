Продолжается прием документов на поступление в СурГУ

В Сургутском Государственном университете полным ходом идет приемная кампания. Школьники еще могут подать заявление на интересующие их направления. На сегодняшний день уже 2819 желающих учиться в этом университете на очном и 100 - на заочном отделении.

«Самыми востребованными направлениями среди абитуриентов из года в год остаются специальности Медицинского института и программы Института экономики и управления. Что касается правил приемной кампании, то здесь весь алгоритм действий поступающих остался прежним. Абитуриент может подать документы в любые пять вузов на три направления подготовки в каждом», – рассказывает начальник отдела по организации приема обучающихся Оксана Галюта.

Всего в университете шесть институтов, в которых представлено 27 направлений. Подробнее ознакомиться со списком направлений вы можете на официальном сайте университета.

Подать документы, необходимые для поступления, вы можете в здании университета по адресу: пр. Ленина, д.1 с 9:00 до 19:00.

Документы, которые вам понадобятся:

- Заявление (заполняется сотрудником приемной комиссии).

- Согласие на обработку персональных данных.

- Документ, удостоверяющий личность и гражданство (абитуриентам-юношам необходимо предъявить еще и военный билет или приписное свидетельство).

- Документы государственного образца о среднем (полном) и/или профессиональном образовании (вы можете подать копию или оригинал данного документа, но необходимо помнить, что зачисление на бюджетную основу обучения производится только по оригиналам документов об образовании).

- Фотографии (обязательно должны подать не менее 2-х фото, размером 3х4 с правым уголком, абитуриенты, поступающие по внутренним испытаниям СурГУ, всем остальным также желательно подать не менее 4-х).

- Результаты ЕГЭ (если вы участвовали в ЕГЭ - заявите результаты (баллы) по каждому предмету в заявлении).

- Медицинская справка (обязательна при поступлении на направления подготовки (специальности): лечебное дело, педиатрия, пожарная безопасность, педагогическое образование, электроэнергетика и электротехника).

Также если вы претендуете на поступление в СурГУ без вступительных испытаний, то необходимо предоставить в приемную комиссию документы, которые подтверждают ваше право (диплом победителя или призера Всероссийской олимпиады школьников).

Прием документов на бюджетную основу специалитета и бакалавриата будет проходить до 26 июля, на коммерческую – до 15 августа, а на заочную форму – до 7 сентября.