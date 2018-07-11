Лучше голубь в руках

Накануне я совершила очень странный поступок. Импульсивный. Возможно, идиотский, но преисполненный верой в лучшее и жаждой жизни.

***

Вечер. Мы с подругой Кристиной идем по улице, уплетаем бутерброды из Subway и что-то увлеченно обсуждаем. Вдруг на наших глазах разворачивается драма. Нажористый серый котяра с горящими глазами крадется к голубю и рассчитывает на хороший ужин. Сизокрылый робко убегает, словно он не определился — пожить ему еще или уж черт с ним. Мы невольно останавливаемся.

Тут кот решительно прыгает на голубя и, кажется, вгрызается ему в какую-то часть тела. Я бессознательно подбегаю к месту схватки и отгоняю хищника. Мы зачем-то начинаем предлагать ему нашу еду, словно пытаясь выкупить жизнь пернатого. Кот не впечатлен.

Говорю голубю, мол, ну давай же, лети, вот тебе шанс, сегодня меня послало небо, космос и все такое.

Он смотрит на меня и стоит без движения, смирившись с неминуемой смертью. Птица-самоубийца. Достаю из кармана пакетик из-под «саба», наматываю его на руки и беру голубя.

«Да, девочки, унесите его от кота! Он же его сожрет!»

Так. Оказывается, у нас есть зрители. Сердобольная женщина с верхнего этажа соседнего дома, видимо, наблюдает за всем с самого начала.

В общем, с ошеломленной съежившейся птицей в ладошках я кричу ей что-то в духе «До свидания!» и начинаю удаляться от места происшествия очень быстрым шагом. Спрашиваю у Кристины, идет ли за нами кот. Она отвечает, что да. В таком — совершенно странном и глупом виде — держа кулек с голубем — я бегу по центру Сургута, оглядываясь назад. Чувствую себя лисой, укравшей курицу на ферме. Окружающие присматриваются, подумав, что им показалось. Но нет.

Мы втроем пересекаем несколько кварталов. И я чувствую, что парализованные крылья птицы пришли в движение. Мы отпускаем голубя возле супермаркета. Пакет оказывается чистым — крови от ран нет. Он деловым шагом поднимается по ступенькам. И вроде бы больше не согласен умирать.

***

И вот теперь вы закидаете меня помидорами и скажете, что это крайне неосмотрительно и неумно — лезть в жизнь природы, в цепочку питания и так далее. А некоторые поделятся мнением, что голуби — пакостные птицы. И да, по телевизору мы все время видим, как лев задирает антилопу. Но одно дело — смотреть это в пластмассовом ящике, а другое дело — быть живым свидетелем кровавой схватки, исход которой ясен. Что-то в нас заложено, что велит защищать слабое от большого и сильного. Наверное, есть случаи, когда просто невозможно пройти мимо, даже если будешь выглядеть дураком.

В конечном счете — счастливым.

***

А я пишу и думаю про того голубя — и как он там, у «Магнита»?..