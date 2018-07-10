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В России участились случаи падения лифтов

Насколько безопасны подъёмные механизмы в домах Сургута

Фото pressa40.ru
Фото pressa40.ru

В Москве с 40 этажа упал лифт, в котором находился человек. Инцидент произошел 5 июля на севере столицы, в доме на улице Дыбенко, 38. В главном управлении МЧС по городу Москве отметили, что система безопасности сработала вовремя и успела остановить лифт в районе 20 этажа, пассажир не пострадал, сообщает lenta.ru.

Днем ранее, 4 июля, удалось избежать подобной трагедии в Краснодаре. Лифт, с находившимися внутри мужчиной и ребенком, провалился в шахту. Несчастье предотвратили сработавшие уловители.

Столичная высотка была отстроена в 2010 году, и ситуацию можно считать прецедентной для нового дома. В то время как сургутские дома массовой застройки, сданные в 80–90-х годах прошлого столетия, нельзя назвать «свежими» и у многих подъемных механизмов уже не раз истек срок эксплуатации.

К управляющей компании ДЕЗ Центрального жилого района относятся 59 многоквартирных домов Сургута, в которых установлено 164 лифта. Главный специалист службы по обслуживанию внутридомового электрооборудования УК Елена Кобец отмечает, что до 2020 года замены требуют 56 лифтов. Все они включены в окружную программу, реализуемую с прошлого года.

Так, в 2017 году было заменено 4 лифта, в 2018-м — 27, а в 2019 году поменяют оставшиеся 25 подъемных механизмов.

Кроме того, специалист рассказала, что срок службы лифта составляет 25 лет. На сегодняшний день все 52 механизма с истекшим сроком проверены, ими смело можно пользоваться.

Активную застройку в Сургуте, начиная с нулевых годов, ведет компания «Сибпромстрой». Общее количество объектов, возведенных ей в городе, перевалило за 300. Многие из зданий совсем скоро будут праздновать 20-летний юбилей. Срок службы лифтов также подходит к концу, вопрос их надежности может насторожить жителей. Однако директор управляющей компании «Сибпромстрой-25» Андрей Гапонов утверждает обратное.

«Все лифты несколько раз в год проходят плановые экспертизы и своевременно ремонтируются, — заявил специалист. — Они оборудованы двусторонней диспетчерской связью, где специалисты в режиме реального времени контролируют работу каждого устройства: состояние дверей, автоматики, систем защиты». Директор УК пояснил, что диспетчер в случае неисправности сразу же узнает о проблеме.

Во всех лифтах предусмотрена система ловителей: встроенный датчик скорости определяет, как быстро движется кабина, и при превышении срабатывает система безопасности. Кроме того, на дне шахты установлен ограничительный буфер с пружиной — на случай, если все системы откажут.

«Если лифт падает — это означает, что обслуживание не организовано вообще, а монтаж оборудования проводился с нарушением. Защита от падения всегда многократно дублируется», — заявил Андрей Гапонов.

А меняли ли лифт в вашем доме? Как это происходило: за счет фонда капремонта, благодаря окружной программе или вы делали это сами с другими жителями вашего дома? Свои ответы можете оставлять в комментариях или поучаствовать в нашем опросе.


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10 июля в 21:43, просмотров: 184, комментариев: 0


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