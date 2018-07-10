РЖД успокаивает всех по поводу массовых увольнений. Но сомнения остаются

В конце июня стало известно, что в РЖД в ближайшие годы планируются масштабные увольнения. Под сокращения должны попасть 42 тысячи человек, а общая численность сотрудников компании уменьшится с 751 до 709 тысяч человек. К этим планам ожидаемо возник ряд вопросов.

Что будет с уволенными сотрудниками РЖД? Получат ли они положенные по закону компенсации? В чем заключаются причины сокращений? За разъяснениями портал siapress.ruобратился в «Свердловскую железную дорогу».

В полученном ответе говорится, что сокращение персонала произойдет «в связи с изменением технологий и цифровизацией многих рабочих процессов». Само снижение численности работников РЖД пройдет «с учетом естественного оттока персонала (выход на пенсию, увольнение по собственному желанию и т.п.), перераспределения трудовых ресурсов внутри компании и переобучения новым профессиям». При этом в компании подчеркивают, что сотрудникам, попавшим под сокращение, предложат пройти переобучение и трудоустроиться в другие подразделения РЖД.

В этом сомневается председатель независимого сургутского профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин. По его мнению, сотрудников РЖД переобучат на невостребованные специальности.

«По моему опыту, при таком «переобучении» сотрудники получают невостребованные на рынке труда профессии. Обычно это какие-нибудь специальности, которые значатся в списках бирж труда и никому не нужны. И я сильно сомневаюсь, что эти люди потом получат работу в РЖД», - поделился мнением Александр Захаркин.

В полученном заявлении РЖД опасение вызывает и «естественный отток персонала», который на поверку может привести к валу увольнений по собственному желанию без всяких выплат. Сомнения усиливает и низкая правовая культура работников в России, о чем прямо сказал Александр Захаркин:

«Люди зачастую не только плохо знают собственные трудовые права, но и впадают в какой-то ступор, когда оказываются в администрации своего предприятия. Иначе сложно объяснить, как они соглашаются на ухудшение условий работы для себя, а то и пишут заявление на увольнение по собственному желанию. Да, там их всячески убеждают, что «так будет лучше для них самих», и они подписывают любые бумажки, но хочется спросить: зачем ты сразу ставишь свою подпись? Почему не берешь время на обдумывание и консультирование? После таких неразумных действий винить можно только самого себя».

Еще одним вариантом увольнения при масштабном сокращении персонала может стать дотошное следование всем правилам и инструкциям. Так как выполнить их все практически невозможно, то рано или поздно сотрудника увольняют по статье, как нарушителя трудового договора. Однако, такой сценарий все же маловероятен, утверждает сургутский адвокат Алексей Редькин.

«Несмотря на кажущуюся легкость, уволить человека из-за нарушений юридически непросто. Во-первых, нужно доказать тяжесть проступка. Одно дело, если человек, скажем, опоздал на работу на одну минуту и совсем другое – если на три часа. Это две большие разницы. – комментирует ситуацию Алексей Редькин. – Если дело дошло до суда, то тяжесть нарушения устанавливает он и на основе этого принимает решение. Во-вторых, нужна не только запись о проступке, но и свидетели. Да и надо сказать, что суды, в Сургуте так точно, в большинстве подобных споров встают на сторону работников».

Сокращение 42 тысяч работников РЖД коснется куда большего количества людей, ведь их обязанности будут распределены между оставшимися сотрудниками, уверен Александр Захаркин. При этом рассчитывать на роботизацию и внедрение цифровых технологий в структуры госкорпорации не стоит.

«Все это делается во имя увеличения производительности труда, но я сильно сомневаюсь, что работу всех уволенных людей переложат на условных роботов. Скорее всего, обязанности сокращенного персонала просто распределят между всеми оставшимися. Это повлечет за собой колоссальные последствия в виде переписывания трудовых договор, инструкций по технике безопасности и так далее. Эти вагоны макулатуры нужны только для одного – чтобы руководство могло перестраховаться», – объяснил собеседник siapress.ru.

Сейчас много говорят об акционировании «Почты России», которое может произойти уже в конце этого года. При этом руководство госкомпании уверяет, что массовых сокращений сотрудников не планируется. Грядущие изменения в РЖД говорят о том, что возможно все.

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