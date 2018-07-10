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Статья дня. Сборной, которая была на 70 месте в рейтинге, больше нет

Фото 24smi.org
Фото 24smi.org

Всех, кого встречаю сегодня, по прежнему волнует субботний матч. Но прошло уже две ночи, и на холодную голову можно подвести промежуточные итоги.

У нашей команды появились новые болельщики — дети, которые должны вырасти в новых Головиных, Дзюбу, Акинфеевых, Дзагоевых, Черышевых. А это значит, что через несколько лет эти мальчишки будут биться за нашу победу на ЧМ, вдохновлённые вчерашним днем на свои будущие спортивные победы.

Вместе с мужчинами у экранов страны переживали, срывая голос, женщины. Например, за прошедший июнь по сравнению с прошлогодним (когда проходил Кубок конфедераций) доля женщин-зрителей старше 18 лет выросла почти в три раза, а в категории от 14 до 59 — более чем в два! Это правда невероятно. Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно. Даже несмотря на 21 век, это воины, которые выходят биться за свою страну и, наверное, футбол в этом смысле один из самых принципиальных для мужчин вид спорта.

После такого классного турнира игроки сборной России наверняка получат шанс проявить себя в сильнейших клубах мира, а это очень важно, потому что нашим футболистам не хватало международных карьер, и вот теперь наконец-то мы можем заявить о себе в клубном футболе за пределами своей страны. И язык не поворачивается сказать, что сборная России вылетела из плей-офф. Потому что она наоборот очень высоко взлетела и может собой гордиться.

У нас появилось больше десяти новых и реконструированных стадионов, многим из которых нужны хорошие профессиональные клубы и школы, болельщики и мероприятия для развития созданной инфраструктуры. А судя по тому, как мы проводим это лето, шанс на заполнение стадионов появился вполне убедительный и важно его не упустить.

Дзюба перед серией пенальти эмоционально призывал команду насладиться моментом. Эти слова можно отнести ко всей России, ведь сборная подарила каждому из нас чувство настоящей гордости за страну. Мы никогда не забудем этот фантастический месяц, полный слез и счастья, и грусти. Мы будем рассказывать об этом чемпионате внукам.
Но нам важно задуматься о развитии всего, чего мы достигли за время чемпионата мира: взрослого и детского футбола и спорта в целом, туризма и сферы услуг, привлечения новых болельщиков на спортивные арены и духа единения с командой и между собой, который так ярко проявился в субботу.

И ещё раз спасибо Черчесову и команде за то, что вернули уважение к российским футболистам во всем мире. Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет и, надеюсь, никогда не будет. Это лучший чемпионат мира, как сказал мне Джанни Инфантино.

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Сегодня в 11:22, просмотров: 209, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:39
Ну, слава Богу, еще одна скрепа появилась. И у детей мечта нормальная, стать футболистом. Как в Бразилии.
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:18
Тараторка ухитрилась про&рать миллиарды на своем Матче.

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