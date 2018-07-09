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Что известно о маленьком сургутянине, которому отец выколол глаз в 2015 году?

Мама ребёнка поделилась с siapress.ru свежей информацией

Чуть больше трех лет назад, 3 июня 2015 года, в Сургуте произошло страшное происшествие — 23-летний сургутянин накинулся с ножом на своего четырехмесячного сына. Нанес ему множественные ранения и лишил ребенка глаза. Затем выбросился из окна с 10 этажа.

Буквально в этот же день сургутяне стали собирать для маленького Артема деньги на протез, так как спасти глазик не удалось.

Мужчина, которого сложно назвать отцом, после падения выжил, но стал инвалидом. На него завели уголовное дело за «покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Правда тюрьмы сургутянин избежал — его поместили в ПНД.В учреждении не смогли рассказать корреспонденту, до сих пор ли преступник проходит лечение, и до какого момента оно будет длится — информация конфиденциальная.

Зато мы смогли связаться с мамой Артема — Екатериной. В настоящее время они с сыном живут в городе Качканар.

«Сейчас все хорошо, растем потихоньку. Стоит протез, раньше очень часто ездили менять, сейчас раз в пять-шесть месяцев. В понедельник (2 июля — прим.ред.) ездили поменяли протезик, поставили побольше. Глазик стал больше открываться. Все равно еще полузакрытый. Так же наблюдаемся у невролога. В садик начали ходить», — рассказала девушка.

С ее позволения мы публикуем фото уже возмужавшего Артемки.


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Сегодня в 18:25, просмотров: 193, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 19:21
здоровья и терпения Артёмке и его маме. По возможности выздоровления.

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Что известно о маленьком сургутянине, которому отец выколол глаз в 2015 году?

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