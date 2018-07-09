​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса

Сургутские маршрутки не соответствуют представлениям Минтранса о комфортных перевозках.

Напомним, недавно в России утвердили поправки в стандарты транспортного обслуживания: всем пассажирским перевозчикам помимо прочего теперь рекомендуется иметь в машинах кондиционеры и печки, а также обеспечивать посадку/высадку при помощи специальных подъемных устройств инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

Несмотря на то, что поправки — лишь рекомендация, их исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.

Некоторые федеральные эксперты высказались за то, чтобы сменить статус нововведений с рекомендательного на обязательный, так как они вполне осуществимы.

Однако с мнением специалистов не согласны представители автотранспортных компаний Сургута.

«Чтобы поставить кондиционеры, нужно внести изменения в конструкцию транспорта. К тому же не факт, что это разрешат сделать. А если и возможно, то нужно будет обращаться в специализированную компанию. — Говорит заместитель директора «Сургутгазсервис» (маршруты №12, 30 и 33) Александр Николаенко. — Такие изменения приведут к увеличению издержек, так как обойдутся очень дорого. Выход я вижу один — пусть заводы-изготовители продают машины уже оборудованные».

Солидарен с коллегой и заместитель генерального директора по безопасности дорожного движения ТНК «Транссиб» Александр Фрязинов. Их компания обслуживает маршруты № 27 и 40: «Все современные автобусы класса М2, которые мы используем, по умолчанию не оборудованы кондиционерам и подъемниками для инвалидов. И технической возможности переоборудовать их нет».

Для того, чтобы поддерживать рекомендуемую температуру в маршрутном автобусе, частные перевозчики в холодное время устанавливают дополнительные тепловые пушки, но и они не справляются при большом пассажиропотоке:

«Остановки у нас через каждые 200 метров. Открываются обе двери, поэтому зимой салон просто не успевает прогреться, — поясняет Николаенко. — Летом мы открываем окна и люки, а в некоторых других типах микроавтобусов нет такой возможности, но зато есть кондиционеры».

Оба спикера ответили корреспонденту СИА-ПРЕСС, что из-за того, что прибыль частных перевозчиков уменьшается с каждым годом, закупать более дорогие, но комфортные транспортные средства, компании не могут.

В муниципальных пассажирских перевозках ситуация чуть лучше. В департаменте городского хозяйства СИА-ПРЕСС ответили, что весь городской транспорт оборудован системами отопления, а в десяти из них есть системы кондиционирования. По маршрутам ходит 123 низкопольных автобуса, адаптированных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

Всего же в Сургуте 138 муниципальных автобусов и 163 — частных.

Также чиновники отметили, что будут следовать новым рекомендациям Минтранса, но как именно, не сообщили.

Для справки: Минтранс рекомендует соблюдать в салонах общественного пассажирского транспорта следующий температурный режим: не менее 12°C при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C.