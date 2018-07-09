16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1216   EUR  73,9028  

​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса

fotobus.msk.ru
fotobus.msk.ru

Сургутские маршрутки не соответствуют представлениям Минтранса о комфортных перевозках.

Напомним, недавно в России утвердили поправки в стандарты транспортного обслуживания: всем пассажирским перевозчикам помимо прочего теперь рекомендуется иметь в машинах кондиционеры и печки, а также обеспечивать посадку/высадку при помощи специальных подъемных устройств инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

Несмотря на то, что поправки — лишь рекомендация, их исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.

Некоторые федеральные эксперты высказались за то, чтобы сменить статус нововведений с рекомендательного на обязательный, так как они вполне осуществимы.

Однако с мнением специалистов не согласны представители автотранспортных компаний Сургута.

«Чтобы поставить кондиционеры, нужно внести изменения в конструкцию транспорта. К тому же не факт, что это разрешат сделать. А если и возможно, то нужно будет обращаться в специализированную компанию. — Говорит заместитель директора «Сургутгазсервис» (маршруты №12, 30 и 33) Александр Николаенко. — Такие изменения приведут к увеличению издержек, так как обойдутся очень дорого. Выход я вижу один — пусть заводы-изготовители продают машины уже оборудованные».

Солидарен с коллегой и заместитель генерального директора по безопасности дорожного движения ТНК «Транссиб» Александр Фрязинов. Их компания обслуживает маршруты № 27 и 40: «Все современные автобусы класса М2, которые мы используем, по умолчанию не оборудованы кондиционерам и подъемниками для инвалидов. И технической возможности переоборудовать их нет».

Для того, чтобы поддерживать рекомендуемую температуру в маршрутном автобусе, частные перевозчики в холодное время устанавливают дополнительные тепловые пушки, но и они не справляются при большом пассажиропотоке:

«Остановки у нас через каждые 200 метров. Открываются обе двери, поэтому зимой салон просто не успевает прогреться, — поясняет Николаенко. — Летом мы открываем окна и люки, а в некоторых других типах микроавтобусов нет такой возможности, но зато есть кондиционеры».

Оба спикера ответили корреспонденту СИА-ПРЕСС, что из-за того, что прибыль частных перевозчиков уменьшается с каждым годом, закупать более дорогие, но комфортные транспортные средства, компании не могут.

В муниципальных пассажирских перевозках ситуация чуть лучше. В департаменте городского хозяйства СИА-ПРЕСС ответили, что весь городской транспорт оборудован системами отопления, а в десяти из них есть системы кондиционирования. По маршрутам ходит 123 низкопольных автобуса, адаптированных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

Всего же в Сургуте 138 муниципальных автобусов и 163 — частных.

Также чиновники отметили, что будут следовать новым рекомендациям Минтранса, но как именно, не сообщили.

Для справки: Минтранс рекомендует соблюдать в салонах общественного пассажирского транспорта следующий температурный режим: не менее 12°C при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:18, просмотров: 115, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 14:35
В автобусах СПОПАТа и на маршрутах 40, 47 практически во всех вполне комфортно. Правда, не всегда.Но больше неудобств именно в жару, а не в холода. такого мнения многие горожане. Доводилось общаться на эту тему. А вот маршрутки - отстой полный. Особенно, водители и их отношение к пассажирам. нервные, несдержанные. Может, городу от таких перевозчиков стоит совсем избавиться??? Заменить их маршруты автобусами того же СПОПАТа???

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»

Руслан Белый: «Когда человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц – ему не до смеха»
Интервью с создателем и ведущим шоу «Stand Up» о новом проекте канала ТНТ
Евгения Гладущенко Сегодня в 14:22
94 0
​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса

​Почему сургутские маршрутки не выполняют рекомендации Минтранса
Частные пассажирские перевозчики города не могут позволить себе установить кондиционеры и подъемные устройства для инвалидов
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:18
114 1
Что стало с героями Евро-2008?

Что стало с героями Евро-2008?
Где теперь Аршавин и Павлюченко? А кто-нибудь помнит Саенко?
Редакция СИА-ПРЕСС 08 июля в 18:49
615 0
​Благодать, дарованная Богом

​Благодать, дарованная Богом
Старожилы Сургута и Сургутского района супруги Киргинцевы отметили 70-летие совместной жизни
Людмила Захарова 08 июля в 09:49
1730 0
Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»

Денис Глущук: «Молодежь чаще употребляет синтетику, потому что она дешевле и доступнее»
Врач-психиатр-нарколог Лянторской городской больницы рассказал о особенностях лечения наркоманов на «химии», вероятности навсегда избавится от зависимости и о том, как понять, что подросток — наркоман
Виктория Герасимова 06 июля в 16:33
926 1
Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой

Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой
Редакция СИА-ПРЕСС 06 июля в 15:27
886 1
Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы

Статья дня. В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы
Оглушительная история с PR-директором российского "Леруа Мерлен" вроде бы финишировала. В среду компания объявила, что героиня скандала уволилась по собственному желанию
Виктор Мараховский 06 июля в 13:45
27823 3
Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»

Владислав Иноземцев: «Не думаю, что у любого нормального человека еще осталось доверие к нашему государству»
Интервью с известным экономистом и социологом о том, чем похож новый «майский указ» на труды Ленина, во сколько стране обойдется повышение НДС и пенсионного возраста, а также, чего не хватает в России для развития инноваций
Артем Мазнев 06 июля в 13:41
29271 2
В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта

В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта
Художники расписали графити остановку у «Сургут Сити молла»
Видана Данилова 06 июля в 13:34
666 0
​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?

​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?
Советник главы города Александр Оверчук рассказал подробности о предстоящем мероприятии
Константин Шперлинг 06 июля в 13:21
1892 6
Скоро засияют купола

Скоро засияют купола
Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идёт с соблюдением заявленных сроков
Полина Амирова 06 июля в 12:46
705 0
Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»

Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»
Интервью с первым мастером спорта международного класса по каратэ в Югре
Видана Данилова 06 июля в 11:15
619 0
Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Надежда Макаренко 06 июля в 10:06
406 0
Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?

Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?
Югра заняла третье место в рейтинге регионов с самым доступным жильем
Константин Шперлинг 06 июля в 07:55
523 1
​Ценные кадры Сургута

​Ценные кадры Сургута
В преддверии профессионального праздника городские фотографы рассказали о своей жизни и работе
Элина Фатхиева 05 июля в 15:28
807 3
Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится

Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится
Пауза была взята из-за корректировки проектно-сметной документации
Лилия Сулейманова 04 июля в 17:19
851 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика