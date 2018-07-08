Что стало с героями Евро-2008?

Несмотря на поражение от хорватов в 1/4 финала Чемпионата мира 2018, многие эксперты, да и простые болельщики, называют выступление сборной России успешным и благодарят команду за подаренный футбольный праздник. Десять лет назад, в июне 2008, точно такой же праздник был на нашей улице, когда сборная, ведомая Семаком, Аршавиным и Павлюченко вышла в полуфинал чемпионата Европы. Мы решили вспомнить, что стало с игроками той команды и где они сейчас.
Игорь Акинфеев, вратарь
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
Евро-2008:
Был основным вратарем ЦСКА и сборной, отыграл все пять матчей команды на Евро. Пропустил восемь голов.
ЧМ-2018:
Спустя десять лет остался главным голкипером ЦСКА и сборной, вдобавок став еще и капитаном команды. Отыграл все пять матчей, пропустил семь мячей.
Владимир Габулов, вратарь
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Евро-2008:
Перед чемпионатом Европы перешел в московское «Динамо», на самом Евро был запасным вратарем и на поле не выходил.
ЧМ-2018:
В начале 2018 года перешел в бельгийский «Брюгге». Попал в заявку сборной на Чемпионат мира, но на поле ни разу не вышел.
Вячеслав Малафеев, вратарь
Фото: ИТАР-ТАСС
Евро-2008:
Всю карьеру играл в «Зените» (Санкт-Петербург), с которым в 2008 году выиграл Кубок УЕФА. На чемпионат Европы поехал запасным вратарем сборной, в матчах участие не принимал.
ЧМ-2018:
Завершил карьеру в 2016 году. С тех пор занимается бизнесом в сфере недвижимости.
Василий Березуцкий, центральный защитник
Фото: Reuters
Евро-2008:
Почти всю карьеру играл в московском ЦСКА. На Евро сыграл в двух матчах сборной.
ЧМ-2018:
В марте 2018 года объявил о завершении карьеры в сборной. Продолжает выступать за ЦСКА.
Алексей Березуцкий, центральный защитник
Фото: sportobzor.ru
Евро-2008:
Как и его брат, почти всю карьеру провел в ЦСКА. На Евро-2008 попал в заявку сборной, но на поле не выходил.
ЧМ-2018:
Объявил о завершении карьеры в сборной в марте 2018 года. Продолжает играть в ЦСКА.
Ренат Янбаев, левый защитник
Фото: readfootball.com
Евро-2008:
На тот момент был игроком основы московского «Локомотива». Поехал со сборной на чемпионат Европы, но на поле не появился.
ЧМ-2018:
Играет в «Краснодаре». В состав сборной на Чемпионат мира не попал.
Сергей Игнашевич, центральный защитник
Фото: «Чемпионат»
Евро-2008:
Большую часть карьеры провел в московском ЦСКА. На Евро сыграл в четырех матчах сборной.
ЧМ-2018:
Попал в основу команды, став самым возрастным игроком в истории сборных СССР и России, игравшим на ЧМ. Сыграл во всех пяти матчах, отметился автоголом в игре с испанцами. Сразу после поражения от хорватов в 1/4 финала объявил о завершении карьеры футболиста.
Денис Колодин, центральный защитник
Фото: smotrisport.tv
Евро-2008:
Выступал за московское «Динамо», с которым стал бронзовым призером чемпионата России в 2008 году. Был игроком основы сборной на Евро, сыграв четыре матча.
ЧМ-2018:
Завершил карьеру в 2017 году. Успешной клубной карьере помешала череда тяжелых травм.
Роман Широков, полузащитник
Фото: news.sportbox.ru
Евро-2008:
На тот момент играл за «Зенит», с которым выиграл Кубок УЕФА. На чемпионате Европы, сыграл один матч, выйдя на позицию центрального защитника.
ЧМ-2018:
В 2016 году объявил о завершении футбольной карьеры. С июня 2018 года работает экспертом на «России-24».
Александр Анюков, правый защитник
Фото: vokrug.tv
Евро-2008:
С «Зенитом» стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году. На Евро был игроком основы сборной, сыграв во всех пяти матчах.
ЧМ-2018:
Продолжает играть в «Зените». В заявку сборной на Чемпионат мира не попал.
Юрий Жирков, левый защитник
Фото: vesti.ru
Евро-2008:
Играл в московском ЦСКА. Был основным игроком сборной, сыграл во всех пяти матчах за национальную команду. Через год перешел в лондонский «Челси».
ЧМ-2018:
Выступает за «Зенит». Попал в основу сборной на ЧМ-2018, участвовал в трех матчах, в игре с Испанией получил травму.
Дмитрий Торбинский, центральный полузащитник
Фото: championat.com
Евро-2008:
В 2008 году перешел из «Спартака» в «Локомотив». Попал в заявку национальной команды на Евро, сыграл там в трех матчах, забил один гол.
ЧМ-2018:
В 2018 году перешел в клуб ФНЛ «Балтика» (Калининград). В заявку сборной не попал.
Сергей Семак, опорный полузащитник
Фото: sport-express.ru
Евро-2008:
В 2008 году стал игроком казанского «Рубина». Был игроком основы и капитаном национальной команды на Евро, участвовал во всех пяти матчах сборной.
ЧМ-2018:
В 2013 году завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. В конце июня стал главным тренером «Зенита».
Олег Иванов, центральный полузащитник
Фото: sport-express.ru
Евро-2008:
На тот момент играл за самарские «Крылья советов». Был заявлен за сборную в последний момент вместо нападающего Павла Погребняка, получившего травму колена накануне чемпионат Европы. На Евро на поле не выходил.
ЧМ-2018:
Играет за грозненский «Ахмат». В состав национальной команды на ЧМ не попал.
Динияр Билялетдинов, атакующий полузащитник
Фото: news.sportbox.ru
Евро-2008:
Выступал за московский «Локомотив». На Евро поехал игроком основы, сыграл во всех пяти матчах национальной команды.
ЧМ-2018:
В 2017 году стал игроком литовского «Тракая». В состав национальной команды на мировое первенство не попал.
Константин Зырянов, центральный полузащитник
Фото: inoprosport.ru
Евро-2008:
Выступал за «Зенит». На Евро поехал игроком основы, участвовал во всех пяти матчах, забил один гол.
ЧМ-2018:
В 2012 году объявил о завершении карьеры в сборной. В 2017 стал главным тренером «Зенита-2».
Игорь Семшов, центральный полузащитник
Фото: news.sportbox.ru
Евро-2008:
В 2008 году играл за московское «Динамо». В составе сборной на Евро был игроком основы, провел пять матчей.
ЧМ-2018:
В 2015 году объявил о завершении карьеры. В 2018 году стал главным тренером клуба ПФЛ «Химик» из Новомосковска.
Владимир Быстров, правый полузащитник
Фото: fontanka.ru
Евро-2008:
Играл за московский «Спартак». На Евро участвовал в двух матчах национальной команды.
ЧМ-2018:
До июня 2018 года играл в клубе «Тосно» из Ленинградской области. На данный момент имеет статус свободного агента. В сборную на ЧМ не попал.
Роман Адамов, нападающий
Фото: championat.com
Евро-2008:
Во время чемпионата Европы подписал контракт с казанским «Рубином». На Евро поучаствовали в одном матче.
ЧМ-2018:
В 2015 году завершил футбольную карьеру. В 2017 году вошел в состав тренерского штаба клуба «Ростов».
Иван Саенко, нападающий
Фото: eurosport.ru
Евро-2008:
На тот момент выступал за «Нюрнберг». В составе сборной на Евро был игроком основы, вышел в четырех матчах команды.
ЧМ-2018:
В 2011 году завершил карьеру в возрасте 28 лет. Проходил свидетелем по делу о пропаже у нападающего сборной России Александра Кержакова 329 миллионов рублей в 2016 году.
Андрей Аршавин, нападающий
Фото: Getty Images
Евро-2008:
Выступал за «Зенит». Был главной звездой сборной России на Евро, сыграв в трех матчах и забив два гола. Через год перешел в лондонский Арсенал.
ЧМ-2018:
В 2016 году стал игроком клуба «Кайрат» (Казахстан), за который выступает до сих пор. В сборную на ЧМ-2018 не вызывался.
Роман Павлюченко, нападающий
Фото: ftbl.ru
Евро-2008:
Играл за московский «Спартак». Был игроком основы сборной на Евро и ее главным бомбардиром – за пять матчей забил 3 гола. Через два месяца после чемпионата перешел в лондонский «Тоттенхэм».
ЧМ-2018:
В 2013 году объявил, что завершает карьеру в национальной сборной. До 2017 года играл в московском «Арарате». С июня 2018 года – футбольный эксперт на «России-24». Официально о завершении карьеры игрока не объявлял.
Дмитрий Сычев, нападающий
Евро-2008:
Играл в московском «Локомотиве». Поехал на Евро в качестве игрока запаса, участвовал в трех матчах.
ЧМ-2018:
В 2017 году стал игроком команды «Казанка» - фарм-клуба московского «Локомотива», выступающей в ПФЛ. О завершении карьеры в сборной не объявлял.
Гус Хиддинк, главный тренер
Фото: ТАСС
Евро-2008:
Стал главным тренером сборной России в 2016 году и добился с ней лучшего результат за всю ее историю – бронзовые медали чемпионата Европы.
ЧМ-2018:
В данный момент находится в творческом отпуске. Последняя команда, с которой он работал – лондонский «Челси», занявшая с ним в 2016 году 10 место в английской премьер-лиге.