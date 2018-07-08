Что стало с героями Евро-2008?

Несмотря на поражение от хорватов в 1/4 финала Чемпионата мира 2018, многие эксперты, да и простые болельщики, называют выступление сборной России успешным и благодарят команду за подаренный футбольный праздник. Десять лет назад, в июне 2008, точно такой же праздник был на нашей улице, когда сборная, ведомая Семаком, Аршавиным и Павлюченко вышла в полуфинал чемпионата Европы. Мы решили вспомнить, что стало с игроками той команды и где они сейчас.

Игорь Акинфеев, вратарь

Фото: Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2008:

Был основным вратарем ЦСКА и сборной, отыграл все пять матчей команды на Евро. Пропустил восемь голов.

ЧМ-2018:

Спустя десять лет остался главным голкипером ЦСКА и сборной, вдобавок став еще и капитаном команды. Отыграл все пять матчей, пропустил семь мячей.

Владимир Габулов, вратарь





Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Евро-2008:

Перед чемпионатом Европы перешел в московское «Динамо», на самом Евро был запасным вратарем и на поле не выходил.

ЧМ-2018:

В начале 2018 года перешел в бельгийский «Брюгге». Попал в заявку сборной на Чемпионат мира, но на поле ни разу не вышел.

Вячеслав Малафеев, вратарь





Фото: ИТАР-ТАСС

Евро-2008:

Всю карьеру играл в «Зените» (Санкт-Петербург), с которым в 2008 году выиграл Кубок УЕФА. На чемпионат Европы поехал запасным вратарем сборной, в матчах участие не принимал.

ЧМ-2018:

Завершил карьеру в 2016 году. С тех пор занимается бизнесом в сфере недвижимости.

Василий Березуцкий, центральный защитник





Фото: Reuters

Евро-2008:

Почти всю карьеру играл в московском ЦСКА. На Евро сыграл в двух матчах сборной.

ЧМ-2018:

В марте 2018 года объявил о завершении карьеры в сборной. Продолжает выступать за ЦСКА.

Алексей Березуцкий, центральный защитник





Фото: sportobzor.ru

Евро-2008:

Как и его брат, почти всю карьеру провел в ЦСКА. На Евро-2008 попал в заявку сборной, но на поле не выходил.

ЧМ-2018:

Объявил о завершении карьеры в сборной в марте 2018 года. Продолжает играть в ЦСКА.

Ренат Янбаев, левый защитник





Фото: readfootball.com

Евро-2008:

На тот момент был игроком основы московского «Локомотива». Поехал со сборной на чемпионат Европы, но на поле не появился.

ЧМ-2018:

Играет в «Краснодаре». В состав сборной на Чемпионат мира не попал.

Сергей Игнашевич, центральный защитник





Фото: «Чемпионат»

Евро-2008:

Большую часть карьеры провел в московском ЦСКА. На Евро сыграл в четырех матчах сборной.

ЧМ-2018:

Попал в основу команды, став самым возрастным игроком в истории сборных СССР и России, игравшим на ЧМ. Сыграл во всех пяти матчах, отметился автоголом в игре с испанцами. Сразу после поражения от хорватов в 1/4 финала объявил о завершении карьеры футболиста.

Денис Колодин, центральный защитник





Фото: smotrisport.tv

Евро-2008:

Выступал за московское «Динамо», с которым стал бронзовым призером чемпионата России в 2008 году. Был игроком основы сборной на Евро, сыграв четыре матча.

ЧМ-2018:

Завершил карьеру в 2017 году. Успешной клубной карьере помешала череда тяжелых травм.

Роман Широков, полузащитник





Фото: news.sportbox.ru

Евро-2008:

На тот момент играл за «Зенит», с которым выиграл Кубок УЕФА. На чемпионате Европы, сыграл один матч, выйдя на позицию центрального защитника.

ЧМ-2018:

В 2016 году объявил о завершении футбольной карьеры. С июня 2018 года работает экспертом на «России-24».

Александр Анюков, правый защитник





Фото: vokrug.tv

Евро-2008:

С «Зенитом» стал обладателем Кубка УЕФА в 2008 году. На Евро был игроком основы сборной, сыграв во всех пяти матчах.

ЧМ-2018:

Продолжает играть в «Зените». В заявку сборной на Чемпионат мира не попал.

Юрий Жирков, левый защитник





Фото: vesti.ru

Евро-2008:

Играл в московском ЦСКА. Был основным игроком сборной, сыграл во всех пяти матчах за национальную команду. Через год перешел в лондонский «Челси».

ЧМ-2018:

Выступает за «Зенит». Попал в основу сборной на ЧМ-2018, участвовал в трех матчах, в игре с Испанией получил травму.

Дмитрий Торбинский, центральный полузащитник





Фото: championat.com

Евро-2008:

В 2008 году перешел из «Спартака» в «Локомотив». Попал в заявку национальной команды на Евро, сыграл там в трех матчах, забил один гол.

ЧМ-2018:

В 2018 году перешел в клуб ФНЛ «Балтика» (Калининград). В заявку сборной не попал.

Сергей Семак, опорный полузащитник





Фото: sport-express.ru

Евро-2008:

В 2008 году стал игроком казанского «Рубина». Был игроком основы и капитаном национальной команды на Евро, участвовал во всех пяти матчах сборной.

ЧМ-2018:

В 2013 году завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность. В конце июня стал главным тренером «Зенита».

Олег Иванов, центральный полузащитник





Фото: sport-express.ru

Евро-2008:

На тот момент играл за самарские «Крылья советов». Был заявлен за сборную в последний момент вместо нападающего Павла Погребняка, получившего травму колена накануне чемпионат Европы. На Евро на поле не выходил.

ЧМ-2018:

Играет за грозненский «Ахмат». В состав национальной команды на ЧМ не попал.

Динияр Билялетдинов, атакующий полузащитник





Фото: news.sportbox.ru

Евро-2008:

Выступал за московский «Локомотив». На Евро поехал игроком основы, сыграл во всех пяти матчах национальной команды.

ЧМ-2018:

В 2017 году стал игроком литовского «Тракая». В состав национальной команды на мировое первенство не попал.

Константин Зырянов, центральный полузащитник





Фото: inoprosport.ru

Евро-2008:

Выступал за «Зенит». На Евро поехал игроком основы, участвовал во всех пяти матчах, забил один гол.

ЧМ-2018:

В 2012 году объявил о завершении карьеры в сборной. В 2017 стал главным тренером «Зенита-2».

Игорь Семшов, центральный полузащитник





Фото: news.sportbox.ru

Евро-2008:

В 2008 году играл за московское «Динамо». В составе сборной на Евро был игроком основы, провел пять матчей.

ЧМ-2018:

В 2015 году объявил о завершении карьеры. В 2018 году стал главным тренером клуба ПФЛ «Химик» из Новомосковска.

Владимир Быстров, правый полузащитник





Фото: fontanka.ru

Евро-2008:

Играл за московский «Спартак». На Евро участвовал в двух матчах национальной команды.

ЧМ-2018:

До июня 2018 года играл в клубе «Тосно» из Ленинградской области. На данный момент имеет статус свободного агента. В сборную на ЧМ не попал.

Роман Адамов, нападающий





Фото: championat.com

Евро-2008:

Во время чемпионата Европы подписал контракт с казанским «Рубином». На Евро поучаствовали в одном матче.

ЧМ-2018:

В 2015 году завершил футбольную карьеру. В 2017 году вошел в состав тренерского штаба клуба «Ростов».

Иван Саенко, нападающий

Фото: eurosport.ru

Евро-2008:

На тот момент выступал за «Нюрнберг». В составе сборной на Евро был игроком основы, вышел в четырех матчах команды.

ЧМ-2018:

В 2011 году завершил карьеру в возрасте 28 лет. Проходил свидетелем по делу о пропаже у нападающего сборной России Александра Кержакова 329 миллионов рублей в 2016 году.

Андрей Аршавин, нападающий





Фото: Getty Images

Евро-2008:

Выступал за «Зенит». Был главной звездой сборной России на Евро, сыграв в трех матчах и забив два гола. Через год перешел в лондонский Арсенал.

ЧМ-2018:

В 2016 году стал игроком клуба «Кайрат» (Казахстан), за который выступает до сих пор. В сборную на ЧМ-2018 не вызывался.

Роман Павлюченко, нападающий





Фото: ftbl.ru

Евро-2008:

Играл за московский «Спартак». Был игроком основы сборной на Евро и ее главным бомбардиром – за пять матчей забил 3 гола. Через два месяца после чемпионата перешел в лондонский «Тоттенхэм».

ЧМ-2018:

В 2013 году объявил, что завершает карьеру в национальной сборной. До 2017 года играл в московском «Арарате». С июня 2018 года – футбольный эксперт на «России-24». Официально о завершении карьеры игрока не объявлял.

Дмитрий Сычев, нападающий

Евро-2008:

Играл в московском «Локомотиве». Поехал на Евро в качестве игрока запаса, участвовал в трех матчах.

ЧМ-2018:

В 2017 году стал игроком команды «Казанка» - фарм-клуба московского «Локомотива», выступающей в ПФЛ. О завершении карьеры в сборной не объявлял.

Гус Хиддинк, главный тренер

Фото: ТАСС

Евро-2008:

Стал главным тренером сборной России в 2016 году и добился с ней лучшего результат за всю ее историю – бронзовые медали чемпионата Европы.

ЧМ-2018:

В данный момент находится в творческом отпуске. Последняя команда, с которой он работал – лондонский «Челси», занявшая с ним в 2016 году 10 место в английской премьер-лиге.