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До последней секунды

Минувшей ночью прошел матч 1/4 Чемпионата мира по футболу, где сборная России потерпела поражение от Хорватии. Игра была крайне напряженной и эмоциональной – держала до последней секунды. Очень много сургутян собралось на фан-зоне поддержать нашу команду.

На площади не обошлось без пиротехники, но сотрудники полиции сразу же подошли и попросили все потушить и убрать

Людей было очень много. Кто-то уходил, но их тут же заменяла новая волна

Основное время закончилось в ничью, после чего было добавлено два дополнительных тайма, где интрига значительно выросла. В первом забили хорваты, но не смотря на проигрышную ситуацию болельщики продолжали верить и скандировать: «Россия, Россия, Россия». Во втором дополнительном тайме буквально на последних минутах наша сборная сравняла счет 2:2.

Абсолютно все обрадовались шансу пройти в полуфинал, все ждали этого мяча

Далее назначается серия пенальти – это тот момент, когда перед каждым ударом болельщики замирали. Интрига сохранялась до последнего, но к сожалению, Акинфеев – вратарь, который неоднократно показывал во время турнира высокий уровень игры, пропустил последний мяч. Однако не стоит винить его за это. Невозможно представить насколько тяжело сконцентрироваться в момент, когда на тебя смотрит и рассчитывает вся страна, когда исход игры зависит только от тебя. На этой грустной ноте Россия выбыла из чемпионата, показав лучший результат за всю историю игр.

В первую минуту после поражения на лицах сургутян отразилась естественная грусть, может быть даже злость, но это очень быстро прошло. Из толпы прозвучал неуверенный крик «Россия чемпион», он то и отрезвил футбольных фанатов.

Видно было, что люди довольны матчем, очевидно раздосадованы поражением, но искренне рады такому высокому результату. Покидая площадь СурГУ болельщики не шли с опущенной головой, они гордо скандировали тот самый неуверенный крик, прозвучавший после поражения: «Россия чемпион».

Специальная организованная площадка для просмотра футбольных игр — это здорово, но вот поведение некоторых фанатов оставляет желать лучшего. Если проигнорировать маты, которые звучали на протяжении всего матча (спишем на эмоции) еще можно, то проигнорировать мусор, который сургутяне оставили после себя – нельзя. Особенно на фоне новостей, где неоднократно показывали, как гости нашей страны убирают за собой и что не мало важно за другими на стадионах после матчей. Обидно, что туристы ведут себя лучше, чем хозяева.

На фан-зону не пропускали с едой и алкоголем. Поэтому сургутяне перед металлодетекторами допивали алкоголь и оставляли весь мусор около одной несчастной урны

Кроме того, мусор остался и на площади

Не хотелось бы заканчивать блог на грустной ноте, поэтому напомню о победах российской сборной на этом чемпионате. Всего она провела пять игр. На групповом этапе обыграла сборную Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и не смотря на поражение Уругваю (0:3) вышла в 1\8 финала, где в серии пенальти обыграла Испанию.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 293, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:14
Телевизор поставить мэр догадался, а мусорки - нет.

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