Любовь не даром

Я думаю, наш проигрыш в «исторической» игре, сродни «полету Гагарина», как голосили госканалы, проигрыш именно братьям-славянам их, братьев-славян, отношение к нам, русским, направит в позитивное русло.

Ну в самом деле. Победили бы мы хорватов. И что? Подрались бы на улицах, упились бы. Госканалы раскрутили бы тезис о восстановлении с колен. Но! Хорваты, чехи, поляки, болгары (я уж молчу о всяких немцах и англичанах) только бы и злорадствовали про «покупной» матч, про путинские миллиарды, которыми «купили» братьев-славян... А сейчас - лучшая для нас ситуация. Матч был явно честным, бескомпромиссным, и выходит, что «великие русские» пропустили в полуфинал своих собратьев хорватов.

И вместо подозрительных и несправедливых упрёков мы получим благодарность - за игру и за футбол.