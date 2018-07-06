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​А парикмахер-то не голый!

Что случилось с Ольгой из Пыть-Яха и людьми, посмотревшими нашумевший в сети ролик с ее пикетом

На днях стала свидетелем любопытной сцены. Пенсионерка (около 70 лет) получила по вайберу от своей подруги (60+) видео, на котором голая парикмахер из Пыть-Яха на площади у администрации городка очень эмоцианально и нецензурно выступает против пенсионной реформы.
Понятно, что в трезвом уме на такой перфоманс женщина 50 лет вряд ли бы решилась. Подвыпившую даму активно подзуживали авторы видео (ссылку не прикрепляю специально, зрелище не самое эстетичное), так что ролик получился в итоге довольно динамичным — новость разошлась даже по ряду федеральных интернет-СМИ.
Так вот, вернусь к вчерашней сцене. Было очень познавательно наблюдать, как менялась реакция зрительницы, причем не по ходу сюжета ролика: он затянут, героиня ничего нового не говорит и не делает, несмотря на провокации. Настроение менялось вместе с пониманием сути происходящего в кадре. Сперва пенсионерка хихикнула и попыталась подсунуть телефон с забавной на первый взгляд картинкой соседке, но очень быстро улыбка исчезла. Спустя еще несколько секунд женщина нахмурилась, затем — перестала смотреть и только слушала. Но осилить эмоциональный надрыв до конца не смогла: выключила видео где-то на середине и о чем-то задумалась. Причем крепко: мне удалось понаблюдать за ней еще около 10 минут — эмоция не менялась.
Сегодня мы — редакция siapress.ru — решили узнать дальнейшую судьбу голой пикетчицы. Сразу скажу — добиться официальных комментариев не удалось, ощущение, что во второй половине дня все административные структуры Пыть-Яха просто вымерли. Информацией поделились коллеги с муниципального телеканала: с женщиной все хорошо, она все еще находится в местном ПНД (в таком случае, что тут хорошего?). Сама не понимает, что именно на нее нашло в ту белую ночь, и как смотреть теперь в глаза жителям маленького городка, где ее — владелицу салона в центре населенного пункта и мать подростков, и так практически каждый знал. А теперь знает вся страна.
И тут я задалась вопросом — а как отреагировали жители сети на это выступление? Зрители, готовые довести своими едкими комментариями практически до суицида инвалида, рискнувшего засветиться в международном проекте? Красивую девчонку, удачно и вовремя попавшую в поле зрения фотографа международного информационного агентства во время мундиаля? Примеров жесткого троллинга сейчас уже не тысячи. Счет идет на миллионы.
За едкими комментариями я отправилась на видеоресурсов, допускающих в том числе и нецензурную лексику (интересно, как их не видит Роскомнадзор, но это другая история).
Так вот: осуждающих комментариев там нет! Проверяю второй ресурс, третий — та же история. Только слова поддержки! От людей, которые ранее повышение пенсионного возраста не то что проблемой не считали, а возможно, даже не слышали о нем. Ну не интересуются они новостями, экономики и политики — особенно (как и пенсионерка, которая задумчиво недосмотрела видео). Я имею виду новости в чистом виде, без элементов пропаганды...
Ради чего я это написала? Никак не ради призыва последовать примеру парикмахера Ольги... Просто, на мой взгляд, и сама история, и ее отголоски, подсмотренные вчера, говорят о том, что грядущие изменения могут принести настоящую боль нам, жителям страны. Более того, приносят уже на стадии обсуждения. Причем боль — невыносимую. До больничной палаты в психушке. И понимать (хотя скорее — чувствовать) это начали даже люди, которых эта проблема уже не коснется (сегодняшние пенсионеры) или коснется очень нескоро.

А за дальнейшей судьбой героини нашумевшего ролика мы постараемся проследить. Есть опасения, как бы не залечили.


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Сегодня в 21:02, просмотров: 131, комментариев: 0


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