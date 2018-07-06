Пятерка по литературе. Топ книг о том, как жить мечтой и знать историю России, — от директора департамента образования Сургутского района Ольги Кочуровой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает педагог, директор департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга Кочурова:

1. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»:

«Это моя ключевая книга по жизни. Книга, откуда я беру основные цели. В ней каждая фраза является побуждением к какому-то действию. Так как я педагог в душе и по профессии, то это затем используется еще и в моей педагогической деятельности».

2. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»:

«Мне очень близок роман «Мастер и Маргарита». Это книга о том, как жить».

3. Лев Толстой «Война и мир»:

«Как и книга Булгакова, это произведение тоже о философии жизни. Его обязательно должен прочитать каждый человек».

4. Лев Гумилев «От Руси до России»:

«Это сложная книга — одна из моих настольных. Когда-то я довольно глубоко интересовалась историей и даже хотела стать учителем истории».

5. Александр Грин «Алые паруса»:

«Я считаю, что любой человек должен жить какой-то мечтой, поэтому «Алые паруса» — моя настольная книга. Я всегда в старших классах с детьми разбирала это произведение, хотя я и не учитель русского языка и литературы. Просто всегда надо заражать мечтой! Это произведение учит тому, что мы должны ставить цель и достигать ее — и тогда все у нас получится».