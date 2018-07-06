В Сургуте проходит фестиваль стрит-арта

В минувшее воскресенье, 1 июля, стартовал седьмой окружной фестиваль уличного искусства «Гаражи фест».

Рисунок в стиле каллиграфити появился на стене ТРЦ «Сургут Сити Молл», где расположен транспортный узел междугороднего сообщения. Также помимо стены художники расписали графическими знаками стоявший рядом остановочный павильон и асфальт под ним. На создании авторской работы ушло 32 часа.

Одним из главных гостей мероприятия стал уличный художник из Екатеринбурга Рома Бантик. Центром проекта стала его работа, выполненная в стиле каллиграфити – стык направлений каллиграфии и графити, который не останавливается только на поверхности стены. По словам художника, Сургут стал обладателем самого большого каллиграффити в России за пределами столицы.

Среди участников, в основной массе, конечно Сургут, но были ребята из Нефтеюганска и Белого Яра. Также фестиваль посетили 12 художников из Ижевска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Когалыма, они создали арт-объект в стиле граффити. Его площадь составляет 350 квадратных метров, что сопоставимо с 5 600 эскизов на листах А4.

«Сейчас, например, мы предоставили ребятам техническую возможность работы на высоте, что позволило масштабировать рисунки. Мы пригласили художника из Екатеринбурга, который призывает выходить за рамки и не ограничиваться в процессе только стеной. К слову, это первый сургутский арт-объект с полной интеграцией пространства в сюжет.

Сам жанр – каллиграффити для Сургута тоже в новинку. – комментирует руководитель школы граффити «Гаражи» Максим Яровой. – Что касается легального творчества: мы слишком любим граффити, чтобы позволить ему быть закрашенным. Что и происходит, когда рисунок создан на стене, где красить запрещено. Конечно, исторически граффити – андеграундная культура, поэтому в душе художников тяга к экстриму остается. Примечательно, что в этом году участники фестиваля отметили место проведения. Район, чем-то напоминающий индустриальный, и масштаб стены вызвали ощущение реальной среды стрит-арта мегаполисов».

Закрытие «Гаражи феста» пройдет 7 июля в 17:00 в Культурном центре «Порт». Программа включает скетч- и тэг-баттлы, открытый диалог с участниками мероприятия.

Окружной фестиваль уличного искусства «Гаражи фест» организован школой граффити «Гаражи», ТРЦ «Сургут Сити Молл» и Культурным центром «Порт». За все годы проведения фестиваля резидентами и участниками оформлено почти 800 квадратных метров стен, создано порядка 50 рисунков в стиле граффити, около 4 000 человек участвовали в активностях «Гаражей».